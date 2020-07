대한항공, 트립어드바이저 선정 '세계 10대 항공사' 3위

'2020 트래블러즈 초이스 어워드'서 총 3개 부문 수상

(사진=대한항공)

대한항공은 전 세계 여행자들이 선택한 ‘세계 10대 항공사’ 3위로 선정됐다.

대한항공은 지난 28일 세계 최대 규모의 여행 사이트인 ‘트립어드바이저’가 주관하는 ‘2020 트래블러즈 초이스 어워드(Travellers' Choice Awards)’에서 ‘여행객들이 선택한 세계 10대 항공사(Top 10 Airlines World)’ 순위 3위에 올랐다고 29일 밝혔다.

또, 대한항공은 ‘여행객들이 선택한 아시아 지역 주요 항공사’와 ‘한국 최고 항공사’에 선정돼 총 3개 부문을 수상했다.

트립어드바이저는 전 세계 항공사와 숙박시설, 관광명소, 음식점 등에 대한 8억6000만여건의 리뷰·의견을 보유한 세계 최대 규모의 여행 웹사이트다.

트래블러즈 초이스 어워드는 최근 1년간 수집된 트립어드바이저 항공사 탑승객들의 경험을 바탕으로 한 리뷰·평점을 토대로 최고의 항공사를 선정한다.

대한항공은 승객 서비스, 기내 청결도, 좌석 간격, 식·음료, 기내엔터테인먼트 등 여러 부문에서 높은 평가를 받았다.

‘이의를 제기할 수 없는 뛰어난 서비스’, ‘코로나바이러스에 적극 대응하는 기내서비스’, ‘대한항공은 최고의 항공사(Korean Air is the best flight)’, ‘놀라울 정도로 편안한 서비스(Amazing comfort and service)’ 등 트립어드바이저에는 대한항공 관련 총 5200여건의 다양한 리뷰가 26개 언어로 등재됐다.

대한항공은 “고객들의 지속적인 관심에 감사드리며, 앞으로도 고객들이 안전하고 편안한 항공 여행을 할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 수상 소감을 전했다.

한편 대한항공은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로부터 안전한 항공 여행을 위해 각 부문에서 노력을 기울이고 있다.

승객 간 접촉 최소화를 위해 뒷좌석 승객부터 차례로 탑승하는 ‘존 보딩(Zone Boarding)’을 실시하고 있으며, 승객·직원들의 마스크 착용을 의무화하고, 전 노선 탑승객들을 대상으로 탑승 전 발열 체크를 시행하고 있다. 또, 운항을 마친 모든 항공기에 대해서는 철저한 기내 소독으로 안전한 기내 환경을 유지하고 있다.

