포드코리아, '최고 순간 익스플로러와' 소셜 캠페인 진행

가족·개인 대상 '익스플로러' 타고 버킷리스트 실현 기회 제공

포드 공식 소셜 미디어 채널 통해 8월9일까지 참가자 모집·접수

포드세일즈서비스코리아(이하 포드코리아)는 지난달부터 진행 중인 포드 ‘익스플로러’ 광고 캠페인 ‘최고의 순간은 당신으로부터(For Every Best Side of You)’의 일환으로, 소셜 캠페인 ‘최고의 순간은 익스플로러와’를 지난 20일부터 진행했다.

이번 소셜 캠페인은 가정과 사회, 개인과 조직 안에서 ‘최고의 나’는 탐험과 도전에서 나오며 이를 올-뉴 익스플로러가 함께 한다는 주제로, 나와 가족의 꿈을 익스플로러와 함께 실현하고, 최고의 순간을 만들 수 있는 기회를 제공하기 위해 기획됐다.

이번 캠페인은 프리미엄 대형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 포드 익스플로러를 경험해보지 못한 일반인들을 대상으로 지원자를 모집한다. 익스플로러는 한국수입자동차협회 등록 기준 지난 2017년부터 2019년까지 3년 연속 수입SUV 판매 1위를 지켜온 포드의 플래그십 SUV다.

지원자 모집과 접수는 7월20일부터 8월9일까지 포드코리아의 공식 소셜 미디어 사이트인 페이스북과 인스타그램을 통해 지원할 수 있다. 캠페인에 관한 자세한 사항은 해당 채널을 통해 확인할 수 있다.

포드코리아는 지원들의 버킷리스트와 사연 접수 후 ‘베스트 버킷리스트’와 사연을 선정해 두 개 팀을 최종 선발할 예정이다.

당첨자는 8월 13일 발표 예정이며, 최종 당첨된 두 팀은 소셜 미디어를 통해 신청한 자신들의 버킷리스트를 이루기 위한 여정을 떠나게 되고, 포드는 익스플로러 시승 기회 제공과 함께 지원자들이 자신들의 버킷리스트를 이룰 수 있도록 각 팀당 약 300만원 상당의 여행비를 지원할 예정이다.

이외에도 포드코리아는 지원자 중 100명을 선정해 참여상으로 소정의 상품을 증정할 계획이다.

지원 콘셉트는 총 2가지로, 포드 익스플로러를 통해 일과 가정에서 벗어나 나만의 버킷리스트를 달성하는 여행을 꿈꾸거나, 가족과 함께 버킷리스트를 이루고 싶은 사람이라면 누구나 지원할 수 있다.

포드코리아는 이러한 과정을 영상과 사진으로도 담아 앞으로 포드코리아 채널을 통해 선보일 예정이다.

지난해 11월 9년 만에 새로운 모습으로 출시된 ‘올 뉴 익스플로러’는 다양한 생활방식을 만족시킬 수 있는 주행 퍼포먼스와 4324리터(ℓ)의 넓은 탑승 공간에서 오는 공간감을 갖췄다.

또, 탑승자의 편의를 위한 ‘코-파일럿360’ 시스템과 7가지 주행모드를 갖춘 지형 관리 시스템(TMS; Terrain Management System)을 통해 다양한 환경에서도 편리한 주행이 가능해 어떠한 생활방식에서나 최적의 성능을 발휘한다.

