한화호텔, 원하는 시간에 체크인 '더 플라자 24시간 프리패스'

럭셔리 스테이케이션 원하는 호캉스족 겨냥

8월31일까지 주중 한정 예약·이용

더 플라자 호텔 전경. (제공=한화호텔앤드리조트)

한화호텔앤드리조트(대표 문석, 이하 한화호텔)가 운영하는 특급호텔 ‘더 플라자’는 여름 성수기를 맞이해 도심 속에서 짧은 휴식을 즐기길 원하는 ‘호캉스(호텔과 바캉스)족’을 겨냥한 ‘더 플라자 24시간 프리패스’를 8월31일까지 주중 한정 상품으로 선보인다고 15일 밝혔다.

더 플라자 24시간 프리패스는 디아이와이(DIY, Do It Yourself) 콘셉트로 이용객이 원하는 시간에 체크인을 하고, 24시간 후에 체크아웃을 할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다.



한화호텔은 기존 호텔과 다른 운영방식으로 시점을 원하는 대로 변경할 수 있어, 직장인은 물론 지방 이용객에게도 큰 사랑을 받을 것으로 예상한다고 밝혔다. 특히 모든 이용객을 대상으로 서울 도심 전경이 한 눈에 펼쳐지는 실내 수영장과 프렌치 니치퍼퓸 하우스 아틀리에 코롱 5종 어메니티 세트를 제공해, 오감이 만족하는 완벽한 휴식 환경을 제공한다고 부연했다.

해당 패키지는 더 플라자 호텔 대표번호를 통해 8월31일까지 주중(일~목요일)에 한해 예약과 이용 가능하며, 가격은 디럭스룸 기준 16만2000원부터(세금·봉사료 별도)다.

한화호텔 관계자는 “코로나19 이후 해외여행을 못 가는 상황에서 도심 속 특급호텔에서 짧은 휴식을 즐기길 원하는 럭셔리 스테이케이션 이용객이 늘고 있다”며 “이용객이 원하는 방식에 호텔이 맞추는 새로운 전략으로 소비자 만족도를 높여, 포스트 코로나 시대에 우위를 점할 수 있도록 노력할 예정”이라고 말했다.

parkse@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지