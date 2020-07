현대카드, 서울 이태원서 오스제미오스 개인전

회화·조각·설치·영상 등 14개 형식 244점 전시

현대카드 스토리지, 'OSGEMEOS_You Are My Guest' 전시 개최 포스터. (자료=현대카드)

현대카드가 15일부터 오는 10월11일까지 서울시 용산구 이태원에 위치한 전시공간 '현대카드 스토리지(Storage)'에서 '오스제미오스(OSGEMEOS)'의 개인전 '<OSGEMEOS: You Are My Guest(유 아 마이 게스트)>'를 연다고 밝혔다.

오스제미오스는 브라질 출신 쌍둥이 작가 구스타보 판돌포(Gustavo Pandolfo)와 옥타비오 판돌포(Otavio Pandolfo)가 활동하는 팀이다. 이번 전시는 회화와 조각, 설치, 영상작업 등 14개 형식으로 구성된 작품 244점을 선보인다.

입장료는 5000원이며, 현대카드 결제 시 20% 할인 혜택이 제공된다. 현대카드 스토리지는 코로나19 감염 및 확산 방지를 위해 전시 관람을 사전예약제로 운영한다. 관람 예약은 현대카드 DIVE 앱과 티켓 예매 사이트인 멜론 티켓에서 가능하다.

한편, 오스제미오스는 포르투칼어로 쌍둥이를 뜻한다. 이 팀은 △독일 함부르거반호프 현대미술관(2019) △이탈리아 밀라노 피렐레 행거비코카(2016) △미국 뉴욕 타임스 스퀘어(2015) △미국 마이애미 윈우드 월(2009) △영국 런던 테이트모던(2008) 등 60개국에서 초청 공공미술 프로젝트를 진행했다.

