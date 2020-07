국내 과학기술계" 최고 권위의 학술상"

(사진제공=강원대병원)

강원대학교병원 의생명연구원은 홍석호 교수가 지난 3일 서울코엑스에서 한국과학기술단체총연합회 주최로 열린 ‘2020년 대한민국과학기술연차대회’에서 과학기술 우수논문상을 수상했다고 6일 밝혔다.

강원대병원 의생명연구원 소속 홍석호 교수는 국내과학기술계 최고권위의 학술상을 수상했다.

홍석호 교수는 2019년 International Journal of Stem Cells 저널에 개재한 논문 ‘Perivascular stem cells suppress inflammasome activation during inflammatory responses in macrophages’으로 한국줄기세포학회의 추천, 이학 부문 우수논문으로 선정되었다.

‘과학기술우수논문상’은 지난해 과학기술 분야 학회에서 발표된 논문 가운데 분야별 전문위원회의 평가를 통해 최종 선정하는 국내 과학기술계 최고 권위의 학술상이다.

[신아일보] 조덕경 기자