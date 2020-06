끝나지 않은 삼성-LG 패널 전쟁…다시 살아난 '불씨'

LG전자, 유튜브 채널서 LCD TV 등과 비교 영상 게재

작년 9월 맞소송 이후 올해 6월 분쟁 종료…기싸움 여전

최근 LG전자 유튜브 채널에 올라온 TV 관련 영상들.(이미지=LG전자 유튜브 채널)

LG전자는 최근 삼성전자와 QLED(퀀텀닷발광다이오드) TV 광고 관련 분쟁을 종료했지만, OLED(유기발광다이오드)와 LCD(액정표시장치) 패널 비교영상을 다시 공개하며 물밑 경쟁을 잇는 분위기다.

LG전자는 해당 영상에서 과거 LCD 기반의 QLED를 비난했던 내용 등을 제거하고, OLED TV의 우수성을 알리는 내용을 담았지만, 시기상 삼성전자 QLED를 다시 겨냥한 게 아니냐는 해석이 나온다.

앞서 LG전자는 작년 9월 삼성전자를 표시광고법 위반으로 신고했다. LG전자는 신고서에서 “삼성 QLED TV 광고는 LED 백라이트를 사용하는 LCD TV지만, QLED라는 자발광 기술이 적용된 적용된 것처럼 소비자를 오인하게 만들었다”고 주장했다.

삼성전자는 이에 대해 한 달 뒤 “LG전자는 광고 영상에서 QLED TV에 대해 ‘블랙은 정확하지 않을 수 있고, 컬러는 과장될 수 있다’고 주장했고, 자사에 대한 영어 욕설로 인식될 수 있는 장면이 담겼다”며 맞제소를 했다.

11일 관련업계에 따르면 LG전자는 최근 유튜브 국내외 채널에 자사 OLED 패널이 LCD 패널보다 우수하다는 내용을 골자로 한 영상을 다수 게재했다.

우선 LG전자는 지난 9일 자사 채널에서 공개한 ‘LG 올레드 AI ThinQ-초등생의 편지 한 통으로 시작된 만남’ 편에선 디지털 디스플레이에서 발생하는 ‘블루라이트’의 위험성을 지적한다.

영상에서 한 초등학생은 편지를 통해 “블루라이트 때문에 눈이 나빠져 안경을 쓰게 될까 무섭다”며 “LG전자가 블루라이트 없는 TV를 발명해 달라”고 당부한다. 이에 LG전자는 편지의 주인공 등을 초청해 자사 올레드 TV와 LCD TV의 블루라이트 발생 정도를 직접비교 체험시킨다.

지난 5일 LG전자 미국법인 유튜브 채널에 올라온 OLED-QLED 관련 영상의 일부. 과거 영상에서 욕설 논란을 일으켰던 'LED' 앞 철자(ABFUQKST)를 (ABGJQ)로 변경했다.(이미지=LG전자 USA 채널)

같은 날 LG전자 글로벌 채널에선 ‘2020 LG OLED powered by NVIDIA G-SYNC for gaming’이란 제목의 영상이 올라왔다. LG전자는 이 영상을 통해 ‘자발광에 엔비디아 G싱크(G-SYNC) 기능이 탑재된 LG 올레드TV’가 일반적인 디스플레이보다 반응속도, 화질이 우수해 게임에 적합하다고 강조한다.

또, 지난 5일 LG전자 미국법인 채널에는 ‘See The Light of OLED–LG OLED TVs vs QLED&LCD’라는 제목의 영상이 올라왔다. 이 영상에선 올레드TV는 백라이트가 필요한 LCD TV와 달리 자발광 구조며 △완벽한 블랙 표현 △종이처럼 얇아 벽에 부착 △롤러블 TV 구현 등이 가능하다고 알리고 있다.

LG전자와 삼성전자가 작년에 발생한 TV 분쟁과 관련해 이달 3~4일 공정거래위원회에 제소를 취하했지만, LG전자가 재차 포문을 연 게 아니냐는 해석이 나오는 대목이다.

LG전자는 이와 관련해 비방전이 아닌 정상적인 마케팅 활동의 일환이란 입장이다.

LG전자는 “(미국법인 유튜브 채널에 올린 영상에선) 비방으로 논란이 된 광고내용을 수정했다”고 덧붙였다. 실제 이번 영상은 과거 LCD TV의 단점을 지적했던 부분이 제외됐고, 욕설 논란을 일으켰던 부분도 수정됐다.

