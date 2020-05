LG화학, 과학 기반 '뉴 비전' 발표…"새 이정표 될 것"

'더 나은 미래를 위해 과학을 인류의 삶에 연결'

7일 전 임직원 대상 디지털 라이브 선포식 개최

신학철 부회장 "고객 기대 넘는 가치 만들 시점"

신학철 LG화학 부회장. (사진=LG화학)

LG화학은 ‘화학’을 넘어 ‘과학’을 기반으로 정체성을 재정립한 새로운 비전(New Vision)을 선포하고, 새로운 도약에 나선다.

LG화학은 7일 신학철 부회장과 각 사업본부 대표 임직원 20여명이 패널로 참석한 가운데, 전체 임직원들이 볼 수 있는 디지털 라이브 비전 선포식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에서 LG화학은 ‘We connect science to life for a better future(더 나은 미래를 위해 과학을 인류의 삶에 연결합니다)’라는 비전을 발표했다.

새로운 비전은 △모든 분야의 지식체계와 함께 지금까지 LG화학이 축적한 지식과 기술, 솔루션이라는 ‘과학’을 바탕으로(Science) △새로운 분야의 지식과 유기적으로 결합해 세상에 없던 혁신을 만들고(Connect) △소비자와 인류의 삶을 풍요롭게 해나간다는(Life for a better future) 의미를 담고 있다.

LG화학이 새로운 비전을 발표하는 것은 지난 2006년 이후 14년 만이다.

이날 선포식에서 신학철 부회장은 “지금까지 우리는 우리를 둘러싼 과학과 우리가 축적한 과학으로 깨지지 않는 화장품 뚜껑부터 세상에 없던 최고의 배터리를 만들기까지 꿈을 현실로 만들어 왔다”며 “이제는 4차 산업혁명 시대를 맞아 인공지능(AI), 빅데이터 등 디지털 기술을 접목해 사업모델을 진화시키고, 전혀 다른 분야와 융합해 고객의 기대를 뛰어넘는 가치를 만들어갈 시점”이라고 말했다.

이어 그는 “이번 새로운 비전 선포는 LG화학이 진정한 글로벌 기업으로 탈바꿈하는 새로운 이정표가 될 것”이라고 강조했다.

또, LG화학은 이날 새로 선정한 슬로건 ‘We connect science’도 발표했다. 새로운 슬로건은 과학이 인류의 삶과 연결돼 무한한 가능성을 만들고, 지속가능한 미래에 기여한다는 의미로 ‘Connect’의 알파벳 ‘C’와 ‘O’를 연결해 무한대 기호(∞)를 형상화한 것이 특징이다.

더불어, 비전 달성을 위한 핵심가치로 △소비자가치중심(Customer Focus) △민첩성(Agility) △협력(Collaboration) △열정(Passion) △지속가능성(Sustainability)을 선정했다.

LG화학의 새로운 슬로건 ‘We connect science’. (사진=LG화학)

LG화학이 비전을 새롭게 수립하게 된 배경에는 사업 포트폴리오 변화와 4차 산업혁명, 디지털 트랜스포메이션(DX)의 흐름 속에서 회사를 둘러싼 경영환경이 급격하게 변화하면서 화학을 뛰어넘는 혁신이 필요하다는 판단이 작용했다.

석유화학 중심의 사업 구조에서 기존 비전 체계를 수립한 과거와 달리, 현재 LG화학은 석유화학, 전지, 첨단소재, 생명과학 부문을 성장축으로 새로운 회사로 탈바꿈했다.

전통적인 석유화학 사업에서 시장을 선도할 새로운 사업을 발굴하고, 기업의 유전자(DNA)를 진화하면서 화학 기반의 사업 구조를 넘어선 것이다.

또, 초연결(hyper-connectivity)과 초지능(hyper-intelligence)을 바탕으로 한 4차 산업혁명으로 소비자가 변화하고, 나아가 소비자가 LG화학에 기대하는 가치가 변해 이를 선제적으로 대응할 필요성이 높아졌다.

이에 따라 LG화학은 사업 분야별로 변화를 추진하고 있다.

석유화학부문은 이산화탄소 저감, 폐플라스틱 재활용 등 지속가능성(Sustainability) 트렌드에 맞춰 바이오 기반의 친환경 플라스틱을 개발하고, 공정 혁신을 가속화하기 위해 다양한 업체와 협력을 강화하고 있다.

전지부문은 글로벌 자동차업체들과 합작법인을 설립하며, 글로벌 사업운영 역량을 높이고, 공동연구를 확대해 고성능 배터리를 개발하는 등 e-모빌리티 혁신을 추진한다.

첨단소재부문은 양극재 사업의 경쟁력을 강화하고, 신규 배터리 소재 사업 발굴을 위해 글로벌 소재 업체와 다양한 협력 기회를 모색하고 있다.

생명과학부문은 인공지능을 활용한 신약 타깃 발굴과 알고리즘 개발에 연구 역량을 집중하고 있다. 인공지능 기반의 암세포 변이 예측 프로그램 보유 기업과 협업해 항암 치료 백신 개발도 진행하고 있다.

LG화학은 새로운 비전 선포에 맞춰 사업 전반에 걸쳐 조직문화 혁신에 나선다. ‘과학과 연결’이라는 공동의 목표 달성을 위해 서로 다른 분야와 적극적으로 융합해 시너지를 창출할 예정이다.

또, 새로운 비전과 핵심가치가 실제 조직 운영과 연계될 수 있도록 리더십 육성 체계를 전면적으로 개편하고, 올해 하반기부터 채용과 평가를 비롯한 인사제도에 관련 내용을 반영한다.

이와 함께 모든 구성원이 새로운 비전과 핵심가치의 의미를 올바르게 이해하고, 실천할 수 있도록 교육 프로그램을 개발하고, 다양한 활동을 전개할 계획이다.

최고경영자(CEO)가 화상 시스템을 통해 정기적으로 국내 사업장을 비롯한 미국, 폴란드, 중국 등 해외 사업장의 임직원들과 자유롭게 의견을 나누는 등 글로벌 임직원들과의 소통도 강화해 나갈 방침이다.

신학철 부회장은 “실질적으로 작동하는 비전을 구현하기 위해서는 리더와 구성원의 노력은 물론 전방위적 제도 및 시스템 개선 등이 함께 따라야 한다”며 “새로운 비전을 바탕으로 연구·개발(R&D) 뿐만 아니라 생산, 구매, 영업 등 다양한 직군별로 프로덕션 사이언티스트(Production Scientist), 세일즈 사이언티스트(Sales Scientist)와 같이 구성원 모두 ‘과학과 연결’에서 주인공이 될 수 있는 기업문화를 만들어 나가겠다”고 말했다.

LG화학의 새로운 비전과 핵심가치. (사진=LG화학)

