KGC인삼공사, 어린이날 기념 '정관장 홍이장군' 한정판 출시

'홀로' 트렌드 반영 홍이장군 90포·컬러링 포스터·캐릭터 스티커 구성

정관장 홍이장군 한정판 '홍이가 그린 빌리지' (제공=KGC인삼공사)

KGC인삼공사(이하 인삼공사)는 가정의 달을 맞아 어린이를 위한 정관장 홍이장군 ‘홍이가 그린(Green) 빌리지’ 한정판을 출시했다.

1일 인삼공사에 따르면 홍이가 그린 빌리지는 홍이장군 90포와 컬러링 포스터, 캐릭터 스티커로 구성된 제품으로서, 새로운 소비 트렌드인 ‘HOLO(홀로)’를 반영한 것이 특징이다.

HOLO(홀로)는 ‘신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)’으로 YOLO(You Only Live Once, 욜로)가 진화한 신조어로, 면역용품(Health care)과 대용량제품(Oversize), 집콕(Life at home), 온라인(Online)을 의미한다.

홍이가 그린 빌리지는 이러한 홀로 트렌드를 반영해 면역력 관리에 특화된 홍삼과 3개월 동안 섭취할 수 있는 90포 대용량, 집콕생활 속에서 소소한 재미를 느낄 수 있는 스티커와 그림그리기 굿즈가 담겨졌다.

인삼공사 관계자는 “코로나19로 어린이날을 야외에서 즐기지 못하는 아이들에게 건강과 즐거움을 선물하고자 기획했다”며 “이번 한정판은 로드샵과 백화점, 대형마트, 온라인 정관장몰에서 구매할 수 있다”고 밝혔다.

한편 정관장 홍이장군은 홍삼을 바탕으로 자녀 연령에 따라 최적화된 성분을 과학적으로 설계해 면역력의 골든타임을 놓치지 않고 연령별로 관리할 수 있도록 기획한 브랜드다.

영양 균형과 소화흡수가 중요한 3~4세 자녀들의 면역력 첫 걸음을 위한 1단계, 친구들과 신나게 뛰어놀기 시작하는 5~7세 어린이들을 위한 2단계, 8~10세 아이들의 탄탄한 성장의 밑거름을 위한 3단계로 구분됐다.

parkse@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지