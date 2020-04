방탄소년단 지민, 솔로곡으로 증명한 글로벌 인기 ‘화제’

'Filter(필터)', 아마존 베스트셀러·뉴릴리즈 카테고리 1위

방탄소년단 지민. (사진=방탄소년단 페이스북)

그룹 방탄소년단 멤버 지민이 솔로곡으로 전 세계 팬들의 주목을 받고 있어 15일 화제다.

지민의 솔로곡 'Filter(필터)'가 최근 미국 아마존(Amazon) 사이트의 인터내셔널 부문 베스트셀러와 뉴릴리즈 카테고리 모두 1위를 차지했다.

특히 'Songs' 부문에서 베스트셀러와 릴리즈 카테고리 모두 3위를 차지하며 영미권 발표된 노래들 사이에서도 독보적 인기를 증명했다.

​'Filter'는 카메라의 필터처럼 사랑하는 사람에게 자신의 최고 매력적인 모습을 보여주고 싶은 마음을 담은 곡으로, 지민의 감성적인 보이스와 남다른 표현력으로 호평 받고 있다.

앞서 지난 10일에는 지민의 솔로곡 '세렌디피티(Serendipity)'가 전세계 최대 음원 스트리밍 서비스 '스포티파이(Spotify)'에서 1억500만 스트리밍을 돌파한 바 있다.

'세렌디피티'는 방탄소년단 '러브 유어셀프 : 허(Love Yourself : Her)' 앨범의 인트로 버전(Intro : Serendipity)과 '러브 유어셀프 : 앤서(Love Yourself : Answer)' 앨범의 정식 풀버전(Serendipity Full Length Edition)으로 발매됐다.

美 연예매체 '올케이팝(allkpop)'은 “방탄소년단 지민의 솔로곡 '세렌디피티'가 스포티파이에서 1억5000만 스트리밍을 돌파하며 또 하나의 기록을 세웠다”며 “이는 현재 스포티파이에서 방탄소년단 곡 중 9번째로 가장 많은 스트리밍을 기록한 곡”이라고 전했다.

한편 지민의 'Filter'는 그룹 방탄소년단 'MAP OF THE SOUL : 7' 앨범에서 전세계 메이저 양대 음악 차트인 미국 빌보드와 영국 UK 차트에 동시에 진입한 유일한 솔로곡이다.

kny0621@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지