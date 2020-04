애경산업 '스니키 쿨민트 올인원 워시' 발매

머리부터 발끝 한번에 해결, 편리함·상쾌함·깨끗함 강조

(사진=애경산업)

애경산업(대표 이윤규)은 남성 스타일링 브랜드 스니키(SNEAKY)에서 남성들을 위한 ‘쿨민트 올인원 워시’(COOL MINT ALL IN ONE WASH)를 출시했다고 9일 밝혔다.

