'2020 평창평화포럼' 개최 D-10

강원도와 평창군, KOICA가 주최하고 2018평창기념재단이 주관하는 2020 평창평화포럼(PyeongChang Peace Forum, PPF)’이 평창 동계 올림픽 2주년에 맞춰 2월9일부터 11일까지 3일간 강원도 평창 알펜시아 리조트에서 개최된다.

올해 2회차를 맞은 평창평화포럼은 스포츠와 지속가능 발전에 참여하고 있는 평화·국제협력분야 세계 지도자, 석학, 전문가, 시민사회가 중심이 돼 개최하는 글로벌 포럼이다.

올해는 ‘평화! 지금 이곳에서(Peace! Here and Now)’라는 슬로건 아래 한국전쟁 발발 70주년을 맞이해 2018 평창 동계 올림픽의 ‘평화 유산’을 지속적으로 계승하고, ‘평창 평화 정신’을 한반도 평화체계를 위한 구체적 실천 방안으로 이어가기 위한 다양한 논의가 이루어질 예정이다.

2018년 평창동계올림픽은 남북선수 공동 훈련 및 개막식 공동입장, 남북여자아이스하키 단일팀 구성 등을 통해 남북관계의 역사적 변화를 이끌어냈으며, 이는 남북, 북미, 한미 정상회담 등을 통한 평화 논의로 이어졌다. 이런 면에서 평창은 한반도 평화조성 프로세스의 발원지로서 역할을 하는 데 손색이 없다는 평가다.

평화올림픽의 대명사가 된 평창의 의미를 살려 지난해 처음 개최된 평창평화포럼은 글로벌 의제에 평화를 접목해 국제사회의 협력을 이끌어냄으로써 2018 평창대회를 통해 시작된 한반도 평화 구축의 성장 동력 지속을 위한 글로벌 평화 플랫폼 구축을 목표로 했다.

올해는 세계 지도자급 인사와 평화 전문가들이 세계 유일의 분단도인 강원도에 모여 ‘실천계획: 종전(Action Plan: End the Korean War)’ 이라는 주제 하에 분단을 넘어 역사적인 평화 체제로의 전환을 위한 구체적 실천 방안들을 검토하고 논의한다. 핵심의제는 크게 스포츠, 경제, DMZ평화지대, UN SDGs(지속가능발전목표) 4가지로 이뤄진다.

특히 남북 간 평화와 신뢰가 지역의 평화와 안정, 주민들의 기본 생존권에 긴밀하게 연결돼 있는 만큼 한반도 신 경제개발계획 및 DMZ의 국제 평화지대 등 평화를 위한 구체적 실천 방안을 집중적으로 다룰 예정이다.

강원도는, 성공적인 포럼 개최를 위해 구닐라 린드버그 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원, 짐 로저스 로저스홀딩스 회장, 할 존스 제네바 리더십 공공정책연구소 대표, 이미경 한국국제협력단(KOICA) 이사장, 최재천 이화여대 석좌교수 등 국제적 인사 5명을 공동위원장으로 하는 조직위원회를 구성해 구체적인 큰 틀의 실행계획을 마련했다.

2020 평창평화포럼은 2월9일 오후 1시 평창 알펜시아 컨벤션 센터 그랜드볼룸에서 개회식 및 기조세션으로 막을 연다. 전·현직 국가 지도자, IOC 위원, 국제적인 명성의 평화전문가 등 국내외 인사 1000여 명이 참석할 예정이다.

이날은 반기문 전 UN사무총장의 기조연설을 시작으로 노벨평화상 수상자이자 전 동티모르 대통령인 호세 라모스 호르타, 전 노르웨이 총리이자 전 세계보건기구 사무총장인 그로할렘 브룬틀란이 ‘평화를 위한 글로컬(Global-Local) 네트워크 구축’을 주제로 평화 지도자간 대화를 진행한다.

기조세션에 이어 같은 날 오후 4시부터 6시 30분까지 한국전쟁 발발 70년 및 UN창립 75주년을 맞아 특별세션을 준비했다.

‘종전과 한반도 평화체제’라는 주제로 전 미국 국무부 아태차관보인 크리스토퍼 힐과 전 통일부 장관인 이재정 경기도 교육감이 ‘한국 전쟁 발발 70주년 특별담화’를 진행하며 이어서 유엔 사무총장 특별보좌관인 파브리지오 혹쉴드 드럼몬드가 ‘세계와의 대화 : 함께 만드는 미래’를 주제로 UN창립 75주년 기념 캠페인을 진행한다.

둘째 날인 2월 10일에는 보다 심층적이고 다각적인 주제로 본격적인 논의의 장이 펼쳐질 예정이다. 평창평화포럼은 2018 평창동계올림픽으로 시작된 한반도 평화와 번영의 흐름이 최근 주춤한 상황이지만 이번 포럼을 계기로 이념과 진영을 떠나 한반도의 평화와 안정에 대한 불씨가 다시 타오를 수 있도록 평화와 연계해 -스포츠, 경제, DMZ평화지대, UN SDGs(지속가능발전목표)라는 4개의 핵심의제에 대해 구체적이고 심층적인 논의가 오갈 수 있도록 준비했다.

먼저 평화경제 세션에서는 평화와 경제의 선순환 구조를 통한 한반도 신경제 구상을 위한 구체적 실천 계획 등을 심도 있게 논의할 예정으로 ‘동해선 철도와 유라시아 철도 연결’ 세션에서는 세계적 투자자인 짐 로저스 로저스홀딩스 회장이 연사로 나선다.

또 CNN 서울지사 폴라 핸콕스가 좌장을 맡은 ‘원산·갈마, 금강산의 남북공동 관광개발’ 세션에서는 경제 관련 국내외 전문가들이 참여해 관광산업 등 남북 경제협력의 구체적 실천 방안과 미래에 대한 심도 있는 논의를 벌일 예정이다.

이어 과거 분단의 상징이였던 DMZ 등 접경지역을 국제적 평화 지대로 탈바꿈하기 위한 DMZ평화지대 세션에서는 DMZ생태평화공원 조성 및 유네스코 남북 공동 등재와 함께 고성군 등 접경지역을 남북이 함께 공존하는 국제적 평화도시로 전환하기 위한 다양한 아이디어와 프로젝트가 소개되고 이를 현실화할 수 있는 전략을 다룬다.

구체적으로 DMZ평화지대 세션에서는 강금실 전 법무부 장관이 좌장을 맡아 국내외 전문가 5인과 함께 남과 북으로 나뉜 고성군을 남북이 함께하는 국제 유엔 생태평화도시로 전환하기 위한 구체적 방안을 모색한다.

아울러 김대건 강원대 교수를 좌장으로 전문가 6명이 DMZ 평화지대를 국제생태평화공원으로 조성하고 남북이 공동으로 이를 유네스코 세계유산에 등재될 수 있는 방안을 모색하는 등 다양한 아이디어가 오갈 전망이다.

지난해에 이어 올해도 평창올림픽의 평화 정신을 다시금 되새기고 평화와 지속가능발전을 위한 스포츠의 역할을 다루는 평화 스포츠 세션이 이어진다. 특히 지난 1월10일 스위스 로잔에서 열린 제135차 국제올림픽위원회(IOC)총회에서 2024 강원 동계 청소년 올림픽 유치가 최종 확정된 가운데 2018 평창 올림픽에 이어 다시금 스포츠 교류를 통한 한반도 평화 정착을 이루는 새로운 기회가 될 것으로 기대된다.

평화스포츠 세션은 이희범 전 2018평창조직위원장이 좌장을 맡은 가운데 구닐라 린드버그 IOC위원, 유승민 2018평창 기념재단 이사장이자 IOC위원 등이 연사로 나서 ‘올림픽 휴전과 2024 동계 청소년 올림픽 : 평창동계올림픽 유산 확산’이라는 주제에 대해 연설할 예정으로 평창 평화정신의 지속적인 확산을 위한 다양한 방안이 논의될 예정이다.

한반도를 넘어 세계평화를 위한 범국가적 아젠다를 논의하기 위한 평화와 SDGs(UN지속가능발전목표)세션도 개최된다. SDGs세션에서는 다양한 국제평화 관련 단체(Stand Together Now, UN2020, UN SDGs Action Campaign 등)가 모여 평화를 위한 국제 시민사회 간 효과적인 협력 방안을 논의할 계획이다. 아울러 향후 10년(2020~2030) 동안 평화를 위한 구체적인 실천 목록을 담은 평창평화의제 2030도 채택할 예정이다.

지난 2019 평창평화포럼에서는 ‘평창에서 세계와 함께 평화를 구상하다’라는 주제 하에 평화와 관련된 다양한 사안에 대해 논의했고, 이를 통해 2019 평창평화선언’과 5개 글로벌 행동제안 및 50개 실천과제를 담은 ‘평창평화의제 2030 프레임워크(기본안)’를 채택한 바 있다.

이외에도 다양한 참여기관(UN, 한스자이델 재단, 한반도개발협력연구소, 한국금융연구원, 강원대학교, 강원연구원 등 16개 기관)이 주관하는 11개의 동시세션이 함께 진행돼 평화를 주제로 열띤 논의의 장이 펼쳐질 예정이다.

정규 포럼 이외에도 국내외 전문가뿐만 아니라 청소년 및 일반 시민들도 참여해 평화의 의미를 공유할 수 있는 다양한 부대행사도 함께 진행된다.

평창 피스컵: 전 세계의 유일의 분단도에서 분쟁·분단지역의 해외 3개국(케냐, 볼리비아, 동티모르)과 강원도 소재 국내 3개팀을 초청해 평화교육과 친선 축구경기를 2월 7일부터 9일까지 켄싱턴 플로라 호텔 및 진부면민 체육공원에서 진행한다.

참가팀 간의 교류를 통해 청소년들이 글로벌 시민의식을 함양하고 상호 문화에 대한 이해도를 높일 수 있는 교육과 교육에서 배운 내용을 바탕으로 직접 축구 경기를 뛰며 경쟁이 아닌 화합과 평화로서 스포츠의 진정한 의미를 인식하는 소중한 시간을 가질 계획이다.

평화 인재양성 프로젝트: 강원일보와 춘천YMCA 등이 함께하는 이번 프로젝트는 한반도 평화시대를 이끌어 갈 지역인재 발굴 및 차세대 인력 육성을 위해 마련됐다.

포럼에 참석하는 강원도 내 청소년 100여 명은 평화선언문 작성과 함께 주요 참석인사들의 특강도 듣는다. 평화적 상상력 공모전 : 평화에 대한 발상 전환의 계기를 마련해 줄 평화적 상상력 공모전은 지난해 12월16일부터 지난 17일까지 공모를 완료했고, 1차 심사를 거쳐 선정된 10개팀은 개회식 당일(2월9일) 본선 발표 및 심사로 순위가 결정될 예정이다.

이번 공모전은 강원도민일보와 강원대학교 총학생회가 주관하고 있다.남북 강원도 사진전 및 평창남북평화영화제 수상작 상영: 사진전과 영화 상영회는 강원도민일보와 함께 진행한다. 사진전은 평창평화포럼을 기념하고 남북 강원도 사진을 소개해 한반도 평화에 대한 관심을 높이기 위한 사진 및 영상 전시로 청량리역(2월 1일~4일), 서울역(2월 5일~11일), 진부역(2월 1일~11일)에서 만날 수 있다.

또한, 2월 8일과 11일 양일간 제1회 평창남북평화영화제 대상작 등 북한을 소재로 한 과거와 현재를 아우르는 영화를 상영한다.

SPEAK NOW!: 지구촌 곳곳의 컬처 디자이너들이 평창평화포럼 참가자를 대상으로 평화와 문화에 대한 주제로 다양한 스토리를 자유롭게 공유하는 시간을 갖는다. DMZ 평화투어: 포럼 기간 동안 강원 고성통일전망대, DMZ박물관, 금강산 전망대를 둘러보는 DMZ평화투어와 스키점프대, 월정사 등 평창의 주요 관광지 및 명소를 방문하는 평창시티투어가 진행된다.

최문순 강원도지사는 “최근 북미 간 대화가 정체되고 대북 제제가 계속되는 등 어려운 여건 속에서도 2018 평창 올림픽이 싹틔웠던 한반도 평화를 위한 역사적 노력은 끊김없이 계속돼야 하며, 그런 의미에서 이번 2020 평창평화포럼은 한반도 평화 구축 프로세스에 실질적으로 기여 할 수 있는 구체적이고 실천적인 방안을 마련하고 이에 대한 국제사회의 지지를 이끌어 낼 수 있는 논의의 장이 되도록 노력해나가겠다”는 각오를 밝혔다.

