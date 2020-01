SM경남기업, 2023년 매출 1조원 목표

시스템 확립·개인 역량 극대화 전략 수립

지난 10일 강원도 영월군 동강시스타에서 열린 경남기업 비전 2023 선포식에서 경남기업 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=경남기업)

SM그룹(회장 우오현) 건설 부문 계열사 SM경남기업이 지난 10일 강원도 영월군 동강시스타리조트에서 '비전 2023 선포식'을 열었다고 13일 밝혔다.

이날 경남기업은 '2023년 매출액 1조원 달성'을 새로운 목표로 제시했다. 또, 이를 위한 전략으로 전반적인 시스템 확립과 개인 역량 극대화, 수익형 포트폴리오 구축을 핵심 가치로 설정했다.

이와 함께 지난해 하반기 직원 공모전을 통해 선정한 새로운 비전 및 슬로건을 선포했다.

비전은 공간에서 누릴 수 있는 행복을 최우선으로 여기며, 가치 있는 프리미엄을 완성하자는 뜻의 'THE VALUE BUILDER'로 정했다. 슬로건은 선도 기업으로 도약하고, 과거 명성을 되찾는다는 의미에서 최고가 최고를 만든다는 뜻의 'The Best one makes the best thing'을 선포했다.

박흥준 경남기업 사장은 "확고한 도약뿐만 아니라 과거의 명성과 영광을 되찾기 위해 기업 구성원 모두가 끊임없는 한계에 도전하고, 빠르게 변하는 시대에 스스로 프리미엄을 만들자"고 말했다.

