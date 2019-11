원광대병원 강홍제 교수, 대한수부외과학회 추계학술대회 최우수논문상 수상

원광대학교병원 강홍제 교수. (사진=원광대학교병원)

전북 원광대학교병원이 정형외과에 재직 중인 강홍제 교수가 지난 1일 서울성모병원에서 개최된 2019 대한수부외과학회 추계학술대회에서 최우수논문상을 수상했다고 6일 밝혔다.

강홍제 교수는 수부외과학회에서 “Comparison of Skyline View and Intraoperative Computed Tomography for Detecting Protruded Screws during Volar Plating of Distal Radius Fractures” (원위 요골 골절에서 나사못 돌출 확인을 위한 Skyline View와 수술 중 시행한 컴퓨터 단층 촬영의 비교)에 대한 논문을 게재해 본 상을 수상했다.

특히 논문에 사용된 mobile CT(Phylon)는 원광대병원장인 윤권하 교수팀이 개발한 장비로 그 학술적 가치를 인정 받았다.

강홍제 교수는 논문을 통해 “요골 골절에서 금속판 고정시 나사못 돌출을 확인하여 수술 후 건파열 등의 합병증을 예방할 수 있도록 하는 손쉬운 방법”을 체계적으로 증명 해 냈다.

한편 강홍제 교수는 원광대병원정형외과 수부 전문의로 근무하고 있으며, 대한수부외과학회 현 이사로 역임하고 있다.

국제 저명 학술지에 다수의 논문을 게재하였고 세계3대 인명사전인 “마르퀴즈 후즈후 (Marquis Who’s Who in the World)”에 등재되는 등 우수한 연구 업적을 가지고 있다. 의사로서 지역 사회의 건강한 의료 질 서비스 향상은 물론 후진 양성에도 힘쓰고 있다.

