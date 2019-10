쉐보레 '쇼미더머니 8' 우승자 페노메코에 트랙스 레드라인 제공

(사진=쉐보레)

쉐보레(Chevrolet)가 Mnet의 힙합 서바이벌 프로그램 쇼미더머니 8 (Show Me The Money 8) 최종 우승자인 래퍼 ‘펀치넬로’에게 더 뉴 트랙스 레드라인 에디션(The New Trax Red Line Edition)을 부상으로 제공한다.

31일 쉐보레에 따르면 올해로 여덟번째 시즌을 맞은 쇼미더머니8은 실력 있는 래퍼들을 발굴하고 이들을 대중들에게 알리는 등용문으로 기획된 프로그램이다. 이번 시즌은 1만6,000여명의 지원자 중 뛰어난 랩 실력으로 마지막까지 살아 남은 래퍼 펀치넬로가 최종 우승을 차지했다.

쉐보레는 지난 18일 쇼미더머니 8의 우승상품인 트랙스 레드라인 에디션을 펀치넬로에게 전달했다. 펀치넬로는 트랙스 레드라인을 아버지께 깜짝 선물로 드리며 화제를 모았으며, 관련 영상은 Mnet 공식 SNS 채널을 통해 30일 공개됐다.

펀치넬로는 “트랙스 레드라인의 시크하고 감각적인 디자인이 마음에 들었고, 무엇보다 안전성에 확신이 들어 아버지께 차를 선물했다”며 “특히 성능 좋은 Bose 프리미엄 시스템을 통해 저의 음악을 들으시면서 운전하실 것을 생각하니 뿌듯하다”고 밝혔다.

[신아일보] 인천/박주용 기자

pjy6093@hanmail.net

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지