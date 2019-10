스마일게이트 엔터테인먼트, 할로윈 맞이 VR 게임 2종 할인

11월 3일까지 스팀과 바이브포트 플랫폼서, 포커스온유·로건 30% 할인

스마일게이트 엔터테인먼트는 할로윈 시즌을 맞아 다음달 3일까지 자체 개발 VR 게임 ‘포커스온유(FOCUS on YOU)’와 ‘로건(ROGAN: The Thief in the Castle)’의 할인 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 프로모션은 스팀과 바이브포트 각 플랫폼에서 그 동안 글로벌 유저들로부터 큰 인기를 얻은 VR 게임을 엄선해 할인 혜택을 제공하는 행사다. 이용자들은 PC에서 스팀 또는 바이브포트 플랫폼에 접속해 포커스온유와 로건을 검색하면 각 국가별 통화에 맞춰 30% 할인된 가격으로 구입할 수 있다.

포커스온유는 지난 7월 PC 및 PS4에 출시 된 이후 고퀄리티 그래픽과 음성인식 기술, 스토리 라인 면에서 호평을 받고 있다.

로건은 중세 시대를 배경으로 유저가 주인공인 도둑 로건이 되어 블랙스톤 캐슬이라는 성에서 발생한 사건을 풀어가는 잠입 액션 어드벤처 VR 게임이다. 로건은 뛰어난 그래픽과 탄탄한 스토리로 높은 평가를 받았고, 지난 8월 에픽게임즈로부터 ‘에픽 메가그랜트’ 상을 수상하기도 했다.

