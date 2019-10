효성, 세계 최대 플라스틱·고무 전시회 ‘케이페어’ 참가

독일 케이페어서 글로벌 넘버원 PP제품으로 유럽시장 공략

독일 ‘케이페어(K-Fair) 2019’에 마련된 효성 부스 모습. (사진=효성)

효성은 이달 16일부터 23일까지 독일 뒤셀도르프에서 열리는 ‘케이페어(K-Fair, The World’s No.1 Trade Fair for Plastics and Rubber) 2019’에 참가했다고 17일 밝혔다.

케이페어는 지난 1952년에 시작돼 3년마다 개최되는 세계 최대 규모의 플라스틱·고무 전시회로 효성은 이번이 첫 참가다. 효성은 이번 케이페어를 통해 글로벌 넘버원 PP제품으로 유럽시장을 적극 공략한다는 계획이다.

이번 전시에서 효성은 유럽을 중심으로 한 글로벌 플라스틱 시장에 PP-R 파이프용 ‘R200P’를 적극 홍보하고 냉온수관용 파이프와 투명용기용 PP 소재 시장 확대를 위한 마케팅 활동을 벌일 예정이다.

효성은 독자적 기술인 탈수소(DH, Dehydrogenation) 공정을 통해 원료인 프로판에서 PP까지 일관 생산체제를 갖추고 있어 안정적 공급이 가능하다.

효성은 지난 1998년부터 아시아 최초로 PP-R 파이프용 제품인 R200P를 해외 유수 파이프 제조 업체들에게 공급 중이다.

지난 2006년부터는 산업통상자원부가 선정하는 세계 일류 상품으로도 인정받았다. 또 효성의 투명용기용 PP는 내용물과 신선도 확인을 위한 투명성이 높고 강한 내구성을 갖췄으며, 프탈레이트 미함유와 식품접촉 안전성 인증을 획득해 관람객들의 눈길을 끌 것으로 예상된다.

VOC(Voice of Customer) 청취 등 소비자와 직접적인 만남을 강조한 조현준 효성 회장은 “글로벌 시장에 우리 제품의 메시지를 잘 전달하고, 소비자가 원하는 것을 얼마나 잘 반영하고 있는지 항상 고민해야 한다”며 “앞으로도 전시회를 포함한 여러 곳에서 고객과의 접점을 적극 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

한편 WTO 산하 ITC(International Trade Center)의 국제무역통계 트레이드 맵(Trade map)에 따르면 지난해 기준 독일의 폴리프로필렌 원료 수입량은 약 189만톤(미화 약 33억달러) 규모로 독일은 중국(약 502만톤, 미화 약 70억달러)에 이어 세계 2위, 유럽 1위의 PP 수입국이다.

