안동 ‘안동국제탈춤페스티벌 2019’개막

‘탈 속에 담긴 여성들의 신명나는 이야기’…민속축제도

대한민국 글로벌 축제인 ‘안동국제탈춤페스티벌 2019’와 안동의 가치 있는 민속 문화를 토대로 진행되는 ‘제48회 안동민속축제’가 오는 27일 개막식을 시작으로 열흘간의 대장정을 시작한다.

26일 안동시에 따르면 올해 축제 주제인 ‘여성의 탈, 탈 속의 여성 (Masks of Women, and Women in Masks)'으로 진행할 개막식은 화려한 영상과 조명, 현란한 음악(EDM)과 무대 그리고 특수효과로 이색적인 개막의 장을 마련한다.

개막식은 식전공연, 내빈소개, 개막선언, 주제공연, 의전행사, 대동난장 순서로 진행한다. 식전공연에는 지난해 세계탈놀이경연대회의 수상작인 ‘경북대 세계태권도’ 팀과 ‘수 무용단’의 공연과 탈놀이단 ‘드리머(Dreamer)’의 데뷔 공연으로 화려한 막을 연다.

이후 이동수 안동문화원장의 개막선언으로 공식적인 축제의 개막을 알린 후 ‘탈을 통해 세상을 벗다’라는 주제 공연으로 이어진다.

개막식 주제공연 1장의 주제는 ‘여자 태어나다’, 2장은 ‘보이지 않는 벽’, 3장은 ‘탈을 통해, 세상을 벗다’라는 주제로 변하지 않는 세상을 원망하며 탈을 쓰고 새로운 세상을 찾아가는 내용으로 구성한다.

마지막 에필로그에는 탈 속에서 가려져 있던 나를 찾고, 깨질 것 같지 않던 사회의 벽을 부숴버리는 내용으로 새로운 세상을 맞이한다는 내용으로 구성한다.

주제공연을 마치면 축제에 참가한 모든 공연단과 내빈들이 동시에 입장을 한다. 내빈들은 탈과 의상을 착용하고 무대로 등장해 간단한 멘트를 마치고 대동난장으로 이어진다. 공연자와 관객이 함께 즐기는 대동난장을 마지막으로 축제의 본격적인 개막을 알린다.

한편 안동국제탈춤페스티벌은 매년 축제 주제를 기반으로 탈과 탈춤이 가진 축제성과 대동성을 중심으로 탈춤축제에 어울리는 개막식을 진행해 왔으며 올해로 23년을 맞아 다양한 연출 기법과 전문 기술을 활용한 특별 개막식을 진행한다. 개막식을 시작으로 신명 나는 안동국제탈춤페스티벌은 다음달 6일까지 안동탈춤공원과 시내 일원에서 개최한다.

