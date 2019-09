SK이노, 기업PR캠페인 영문 영상 외국 시청자 눈길 사로잡아

지난달 19일 영상 공개 이후 한 달 만에 5000만 조회 기록

SK이노베이션의 ‘우리에게 혁신은 자연스럽다’ 기업PR캠페인 영상 스틸컷. (사진=SK이노베이션)

SK이노베이션은 기업PR캠페인 ‘우리에게 혁신은 자연스럽다’ 영문 편이 한 달 만에 5000만 조회 수를 달성했다고 20일 밝혔다.

앞서 SK이노베이션은 지난달 19일 유튜브, 페이스북 등을 통해 이번 기업PR캠페인 영상을 국내외에 공개한 바 있다. 국내 기업광고가 해외에서 단기간에 이 같은 호응을 얻은 것은 이례적인 일이다.

SK이노베이션은 이번 기업PR캠페인에 광고계의 성공 법칙으로 불리는 ‘3B’인 뷰티(Beauty, 아름다움)·베이비(Baby, 아기)·비스트(Beast, 동물) 가운데 동물을 등장시켰다. 동시에 중독성 있는 배경음악(BGM)을 활용해 3B 공식을 ‘4B’로 확장시켰다는 평가를 받고 있다.

이번 기업PR캠페인에 사용된 BGM은 지난 1984년 첫 방영 이래 21년간 사랑을 받은 KBS 인기프로그램 ‘퀴즈탐험 신비의 세계’의 주제곡을 개사해 제작됐다. 35년 전 원곡을 불렀던 뮤지컬 배우이자 대학교수 김봉환 씨가 제작에 참여하며 화제를 모으기도 했다.

대한민국 국민이라면 누구나 알만한 이 노래의 매력은 여러 동물들이 다양한 목소리로 감탄사 ‘우, 와’를 외치는 데 있다. 이런 중독성은 35년이 지난 지금 유튜브 광고로 재탄생하며 해외 시청자들에게도 같은 매력으로 다가왔다.

해외의 한 시청자는 “I love innovation. Innovation is in our nature! Great video! (나는 이노베이션이 좋다. 혁신은 우리 본성 안에 있다니. 훌륭한 영상!)”라고 댓글을 남겼다. 이외에도 영어뿐 아니라 러시아어, 포르투갈어, 인도네시아어 등 다양한 언어로 댓글이 달렸다.

이번 기업PR캠페인을 통해 SK이노베이션은 ‘태양광 발전 주유소’, ‘고성능 전기차 배터리’, ‘차세대 모빌리티 윤활유’, ‘초경량 자동차 소재’ 등 친환경 사업 성과를 해외에 효과적으로 소개했다.

또 ‘우리에게 혁신은 자연스럽다(Innovation is in our nature)’는 중의적 의미의 광고 문구로 ‘혁신적인’ 동시에 ‘친환경적인’ 기업 이미지를 분명히 했다고 자평했다.

임수길 SK이노베이션 홍보실장은 “전기차 배터리 사업, 리튬이온분리막 사업 등 해외 사업 성장세에 맞춰 국경을 초월한 시청자들에게 어필 가능한 기업PR캠페인을 런칭했다”며 “SK이노베이션은 국내뿐 아니라 해외에서도 경제적 가치와 친환경 사회적 가치를 동시에 창출하는 ‘그린 밸런스(Green Balance)’ 전략을 실행할 것”이라고 말했다.

한편 SK이노베이션은 미국, 헝가리, 폴란드, 중국 등 해외에서 전기차 배터리 공장과 리튬이온 분리막 공장을 설립하는 등 친환경 신사업을 추진하고 있다.

또 스페인, 인도네시아 등지에서는 연비 절감, 고효율, 배기가스 배출 감소 등에 기여할 수 있는 친환경 고급 윤활기유(그룹Ⅲ 윤활기유)를 생산·판매하고 있다.

