“혁신 제약사 한국 1위 한미약품, 글로벌 도약 잠재력 충분”

클래리베이트 아태 지역 총괄 부사장, 한미약품에 트로피 전달

권세창 한미약품 대표와 데이비드 리우 클래리베이트 APAC 총괄 부사장이 6일 진행된 트로피 수여식에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=한미약품)

최근 클래리베이트 애널리틱스(Clarivate Analytics, 이하 클래리베이트)가 발표한 아시아태평양(APAC) 지역 혁신 제약사 순위 상위권을 일본 제약사들이 장악한 가운데, 한미약품이 이 일본기업들과 팽팽한 경쟁을 벌이는 것으로 나타났다.

클래리베이트는 글로벌 학술정보 전문 업체로 생명과학 전문 솔루션 코텔리스(Cortellis), 특허 데이터베이스인 더웬트 세계 특허 인덱스(Derwent World Patents Index)와 더웬트 특허 인용 인덱스(Derwent Patent Citation Index), 논문 저널 데이터베이스 웹오브사이언스(Web of Science)를 통해 제약산업 현황과 미래 전망에 대한 인사이트를 제공한다.

한미약품은 클래리베이트의 데이비드 리우(David Liu) APAC 총괄 부사장이 6일 한미약품 본사를 방문해 축하 트로피를 전달했다고 밝혔다.

클래리베이트는 지난 2일 APAC 지역에서 각국 정부와 제약사가 보여준 혁신 성과 분석과 순위가 포함된 보고서 ‘APAC 제약 혁신 현황 : 순위로 보는 기업 분석과 미래 전망’(Pharmaceutical innovation in the APAC region: A quantitative company ranking and future outlook)을 발표했다.

분석 결과 APAC 지역 혁신 제약기업 상위 10개 중 9개는 일본 제약회사들이 차지했다. 한미약품은 전체 순위 11위를 기록하며 한국 내 1위를 차지했다.

클래리베이트 분석은 △초기단계 파트너링 △신약개발 △성숙도 등 3개 지표로 진행됐다. 한미약품은 초기단계 파트너링 점수에서 525점을 기록, 전체 5위를 차지한 일본 오츠카홀딩스와 어깨를 나란히 했다.

클래리베이트는 초기단계 파트너링과 신약개발 지표를 합쳐 연구개발(R&D) 능력을 평가했는데, 한미약품은 두 수치 총합 620점을 받았다. 이는 미쓰비시케미칼과 기린홀딩스 등 일본 기업보다 높은 점수였다.

데이비드 리우 클래리베이트 부사장은 “한국 제약사 중 가장 우수한 점수를 차지한 한미약품은 세 가지 지표 모두에서 뛰어난 성과를 보였다”며 “한미약품을 비롯한 한국 제약사들이 정부의 지원 정책을 기반으로 아태 지역 내 제약산업 혁신을 이끌어갈 것으로 기대한다”고 말했다.

클래리베이트는 ‘혁신’ 수준의 효과적 측정을 위해 △파이프라인과 산학연 파트너십 여부 △공동 지적재산권 및 출판 현황 △영향력 있는 학술지 출간 △상용화 가능성 △글로벌 진출 가능성 등을 핵심 평가 척도로 선정했다. 기존의 전통적 평가 척도로 사용된 특허 및 제품 출시 건수, 판매 수익만으로는 빠르게 변화하는 제약∙바이오 산업의 혁신을 평가하기 어렵다는 판단으로 해석된다.

따라서 이번 클래리베이트의 혁신 랭킹 발표는 최근 위축된 제약바이오 업계에서 기업들의 옥석을 가릴 수 있는 객관적 지표가 될 수 있다는 평가를 받는다. 실제 클래리베이트의 랭킹에 이름을 올린 기업들의 혁신 순위와 주식시장 시가총액 순위 간에는 차이가 있었다는 게 한미약품 측 설명이다.

한미약품은 이번 평가에서 △임상 단계별 파이프라인 및 글로벌 제약회사들과의 파트너십 △탄탄한 제품 포트폴리오를 통한 지속적 수익 창출 및 안정적 R&D 투자 가능성 △적응증 확장 가능한 자체 개발 플랫폼 기술 보유 등에서 우수한 점수를 받았다고 설명했다.

이 밖에 미국 식품의약국(FDA) 희귀의약품 지정과 국내외 지적재산권 보유, 연구결과 유수 학술지 다수 등재 등의 요소도 고려된 것으로 알려졌다.

권세창 한미약품 대표는 “공신력 있는 기관으로부터 글로벌 신약개발을 위한 한미약품의 도전과 혁신이 객관적 평가를 받게 됐다”면서 “신약개발 과정에서 일어날 수 있는 상황들을 긴밀히 관리해 나가면서 글로벌 혁신신약 창출을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

