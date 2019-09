금리 빙하기에 갈 곳 잃은 자금 겨냥한 은행권 고금리 상품

(사진=우리은행)

기준금리 인하로 수신금리가 줄줄이 하락하는 상황에서 쌈짓돈을 마땅한 투자 상품을 찾지 목해 고민인 고객들을 겨냥해 은행권은 이례적으로 고금리 상품을 내놓았다.

우리은행은 최고 연 6.0%의 금리와 여행객을 위한 맞춤형 제휴서비스를 제공하는 ‘우리 여행적금2’를 출시했다. 이 상품은 주요 시중은행 적금 상품 중 금리가 가장 높다.

우리 여행적금2는 정기적금으로 가입기간은 6개월 또는 1년이며, 월 납입 한도는 최대 50만원이다. 금리는 가입기간 1년 기준으로 기본금리 연 1.8%에 우대금리 최대 연 4.2%포인트를 더해 최고 연 6.0%다.

우대금리는 우리은행 첫거래 고객, 우리은행 계좌로 급여(또는 연금) 수령, 공과금 자동이체 등의 조건 충족시 최대 연 0.7%포인트, 우리신용카드 이용액과 공과금 카드납부 등의 조건 충족시 최대 연 3.5%포인트가 제공된다.

우리은행의 우리 여행적금은 지난 11월 출시이후 인기리에 판매된 바 있다. 우리 여행적금2에는 제주항공, 현대백화점면세점 등 기존 제휴업체에 호텔스닷컴, 와이파이도시락 두 곳이 추가돼 여행적금 가입고객에게 더욱 다양한 제휴서비스를 제공한다.

적금 만기자금으로 제주항공 마일리지인 리프레시 포인트를 구매할 수 있으며 이 경우 구매금액의 5%가 추가 적립된다.

제주항공 국제선 왕복 15만원 이상 결제시 1만5000원 즉시할인 쿠폰, 호텔스닷컴 35만원 이상 결제시 5만원 즉시할인 쿠폰, 와이파이도시락 최대 2일 무료이용 쿠폰 등을 제공한다.

또 현대백화점인터넷면세점 최대 8만원 적립금(90일간 유효)과 최상위 멤버십인 H.VVIP 자격이 내년 1월 1일까지 제공된다.

IBK기업은행은 연 최대 3.0% 금리를 받을 수 있는 i-ONE 놀이터적금을 선보였다.

i-ONE 놀이터 적금은 기본금리 1.75%에 그룹우대 금리(0.3%), 스마트폰 앱으로 게임과 카카오톡 추천, 상품가입 등의 미션을 모두 수행하면 총 3.0%의 금리 혜택을 누릴 수 있는 상품이다.

KEB하나은행은 금융권 최초로 국내 주요 국적 항공사 마일리지를 적립해 주고 연 최고 2.3%의 우대금리를 제공하는 마이트립(My Trip) 적금을 출시했다.

마이트립적금은 △마일리지 I형 △마일리지 II형 △일반형 등 총 3종으로 출시됐다. 가입기간은 1년, 기본금리 연 1.0%에 우대금리 또는 마일리지를 제공한다.

마일리지 I형은 30만원~50만원 미만으로 가입할 수 있다. 하나카드사의 My Trip SKYPASS My Flight 카드 또는 My Trip Asiana Club My Flight 카드의 결제실적을 보유한 경우 사전에 지정한 항공사의 2000마일리지를 만기에 적립받을 수 있다.

마일리지 II형은 가입금액 50만원~100만원으로 마일리지 I형과 동일한 조건으로 만기에 3000마일리지 적립을 제공한다.

일반형으로 가입하면 항공사 마일리지 대신 금리 혜택을 받을 수 있다. 가입금액은 10만원~100만원 이하이다.

우대금리는 최대 연 1.3%를 더한 최대 연 2.3%의 금리가 제공된다. 우대금리는 마케팅동의(연 0.2%), 온라인가입(연 0.3%), 하나카드 My Trip SKYPASS My flight, My Trip Asiana Club My flight, My Trip 1Q Global VIVA 카드의 결제실적 6개월 이상을 보유하면(연 0.8%) 받을 수 있다.

