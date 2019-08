수원-시립합창단, 기획연주회 '잔디밭 음악회'

30일 제1야외음악당서…가수 거미 등 출연

늦여름 밤, 온 가족이 잔디밭에 모여 앉아 음악을 즐길 수 있는 연주회가 수원에서 열린다.

경기 수원시와 수원시립합창단은 오는 30일 수원 제1야외음악당에서 ‘잔디밭 음악회-밤을 잊은 그대에게’를 개최한다고 27일 밝혔다.

이날 음악회에는 수원시립합창단과 가수 거미, 프로젝트팝오케스트라 등이 출연한다.

수원시립합창단 박지훈 예술감독 겸 상임지휘자의 지휘 아래 애니메이션 ‘라이온킹’ 삽입곡 ‘Circle of life(써클 오브 라이프)’, ‘Can you Feel the Love Tonight(캔유 필 더 러브 투나잇)’등 대중들에게 친숙한 노래를 감미로운 선율로 편곡해 선보인다.

애니메이션 ‘미녀와 야수’ 삽입곡 ‘Beauty and the Beast(뷰티 앤 더 비스트)’와 ‘겨울왕국’·‘알라딘’의 삽입곡 메들리 공연도 이어진다.

별도 예약 없이 누구나 무료로 참여할 수 있다. 돗자리를 준비하는 것이 좋다.

[신아일보] 수원/임순만 기자

smlim@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지