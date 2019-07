부친 묘소 찾은 김사무엘 "아빠는 제게 전설이에요"

김사무엘이 부친의 묘소를 찾은 모습. (사진=김사무엘 인스타그램 캡처)

가수 김사무엘이 아버지의 묘소를 찾아 추모했다.

김사무엘은 30일 자신의 SNS계정에 아버지의 묘소에서 찍은 사진과 함께 “생일 축하해요 아빠. 아빠는 항상 내 마음 속에 있어요. 아빠는 제게 전설이에요. 앞으로 아빠처럼 되고 싶어요. 많이 그리워요. 사랑해요, 아빠(Happy birthday dad. Always inside my heart. You are a legend to me. I’ll be like you in the future. I miss you so much. Love you so much dad)”라는 글을 올렸다.

김사무엘의 아버지는 지난 17일(현지시간) 멕시코에서 숨진 채 발견됐으며, 살해 용의자가 체포 돼 조사를 받고 있는 것으로 전해졌다.

김사무엘은 그룹 원펀치 출신으로 Mnet ‘프로듀스 101 시즌2’에 출현하며 얼굴을 알렸다.

그는 현재 솔로가수로 활동 중이며, 소속사와 법적 분쟁 중이기도 하다.

