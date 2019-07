실력파 뮤지션의 하모니, 보성에 울린다

내달 22일 예술회관서 브라소닛 빅밴드 공연

전남 보성군이 실력파 뮤지션들의 하모니로 물든다.

29일 군에 따르면 다음달 22일 오후 7시30분 군문화예술회관에서 브라소닛 빅밴드와 함께하는 ‘Feeling good with B.M.K’ 공연이 진행된다.

이번 공연은 변화무쌍한 즉흥연주를 선보이는 브라소닛 빅밴드와 소울 퀸 B.M.K, 실력파 팝 뮤지션 설혜선 등이 함께한다고 밝혀 더욱 큰 기대를 모으고 있다.

브라소닛 빅밴드는 지난 2014년 결성돼 다양한 장르의 음악을 넘나들며 훌륭한 연주력과 탄탄한 화성학을 바탕으로 다채로운 콘셉트를 가진 무대를 꾸려나가고 있으며, 지난해는 홍대 위스트 브릿지 라이브 홀에서 단독 콘서트를 개최하는 등 승승장구를 이어가고 있다.

공연 1부에서는 영화 ‘라라랜드’의 주요장면과 주제곡을 연주하고 2부에서는 브라소닛 빅밴드와 B.M.K가 아름다운 강산, 물들어, Fly me to the moon 등 관객과 함께 호흡하는 공연이 이어진다.

이번 공연은 '문예회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감 민간예술단체 우수공연 프로그램' 사업의 일환으로 실시되며, 사업비 일부를 문예진흥기금을 지원 받아 진행된다.

예매는 보성군문화예술회관 홈페이지 또는 티켓링크에서 가능하며 관람료는 R석 1만원, S석 8000원, A석 6000원이다.

기타 문의사항은 보성군문화예술회관 또는 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

[신아일보] 보성/임준식 기자

jslim@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지