르노삼성차, ‘THE NEW QM6’ 전체 라인업 전국 시승 이벤트 실시

전국 르노삼성차 170개 영업점서 진행

26일까지 신청 가능…시승은 28일까지

인스타그램 ‘해시태그 이벤트’도 진행

르노삼성자동차는 ‘THE NEW QM6’ 출시를 기념해 전국 단위 시승 이벤트 ‘EXPERIENCE. THE NEW QM6’를 실시한다고 12일 밝혔다.

새로워진 QM6를 보다 가까이에서 만나볼 수 있는 ‘EXPERIENCE. THE NEW QM6’ 전국 시승 이벤트는 전국 르노삼성차 170개 영업점에서 진행된다. 시승 신청은 오는 26일까지 르노삼성차 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 할 수 있으며 시승은 오는 28일까지 가능하다.

플래그십 브랜드 프리미에르(PREMIERE)부터 경제성을 업그레이드한 액화석유가스(LPG)모델까지 두루 경험해 볼 수 있는 이번 시승 이벤트에는 여름 휴가를 앞둔 고객들을 위한 맞춤 선물도 준비돼 있으며 행사 기간 중 구매자에게는 추첨을 통해 제주 히든 클리프 항공권과 숙박 패키지를 증정한다.

추첨 결과는 다음달 12일 홈페이지에서 공지와 함께 개별 통보된다.

이와 함께 시승 완료 후 소감과 필수 해시태그를 인스타그램에 올린 시승자 중 선착순 1000명을 대상으로 시원한 아메리카노를 증정하는 ‘해시태그 이벤트’도 진행한다.

지난 6월 새롭게 출시된 더 뉴 QM6는 기존의 가치와 존재감은 그대로 유지하면서 디테일을 업그레이드한 QM6의 부분변경 모델이다.

상품성이 더욱 향상된 QM6 GDe와 함께 차별화된 디자인을 지닌 최상위 플래그십 더 뉴 QM6 프리미에르(PREMIERE), 국내 유일 LPG 스포츠유틸리티차량(SUV)인 더 뉴 QM6 LPe로 구성돼 고객 선택의 폭을 넓히고 멀티미디어와 뒷좌석 리클라이닝 등 편의사양을 향상해 패밀리 SUV로서 이미지를 강화했다.

김태준 르노삼성차 영업본부장은 “이번 전국 시승 이벤트는 더 뉴 QM6의 업그레이드된 품질 경쟁력을 더욱 많은 고객들이 직접 경험해 볼 수 있도록 하기 위해 마련됐다”며 “르노삼성차 영업점과 서비스센터를 방문해 차별화된 더 뉴 QM6 전체 라인업의 매력을 느껴보시길 바란다”고 말했다.

