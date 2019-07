스타벅스, 개점 20주년 추억 소환 신메뉴 출시

16일부터 별다방 아이스티 등

음료 2종·푸드 2종 판매 개시

스타벅스가 국내 개점 20주년을 맞이해 내놓은 별다방 아이스티와 플로랄 스타벅스 더블샷을 16일부터 판매한다. (사진=스타벅스커피 코리아)

스타벅스가 국내 개점 20주년을 맞아 과거의 추억을 소환하는 ‘별다방 아이스티’를 새롭게 선보인다.

스타벅스커피 코리아(대표이사 송호섭·이하 스타벅스)는 오는 16일부터 음료 2종과 푸드 2종을 출시하는 ‘스타벅스 20주년 기념 프로모션’을 시작한다고 11일 밝혔다.

스타벅스가 선보이는 별다방 아이스티와 플로랄 스타벅스 더블샷은 개점 20주년을 기념해 새롭게 출시된 음료로, 각각 우리 전통차와 스타벅스의 히든 메뉴를 재해석했다.

별다방 아이스티는 예전 다방에서 즐겨 마셨던 쌍화차를 모티브로 스타벅스 만의 색을 입혀, 우리에게 익숙한 시원한 수정과의 맛을 재현했다. 연령에 상관없이 누구나 친숙하게 즐길 수 있는 점이 특징이다. 또한 계피·생강·대추·당귀 등 10여종의 한약재가 들어간 음료에 대추·잣 토핑이 올라가 무더운 여름을 이길 수 있는 건강음료로 제격이다.

플로랄 스타벅스 더블샷은 2003년 출시된 스타벅스의 히든 메뉴이자 마니아층이 많은 더블 샷을 재해석한 음료다. 은은한 꽃향기가 느껴지는 얼그레이 풍미와 진한 에스프레소의 맛을 함께 느낄 수 있다.

아울러 2004년에 출시된 ‘볼케이노 샷 케이크’와 기간 한정으로 재출시되고, 조각 케이크로만 판매됐던 브라우니가 홀케이크인 ‘피칸 브라우니’로 새롭게 선을 보일 예정이다.

박현숙 스타벅스 카테고리 총괄부장은 “올해 20주년을 맞아 소비자에게 감사의 마음을 전하기 위해, 스타벅스의 상징인 커피 음료와 레트로한 감성을 담은 티 음료, 푸드 등을 재해석해 선보였다”고 설명했다.

한편, 스타벅스는 11일부터 22일까지 콜드브루·프라푸치노 음료 BOGO(Buy One Get One Free) 쿠폰 이벤트를 진행한다.

마이 스타벅스 리워드 그린·골드 레벨 회원(7월 10일 기준)에 한해 이벤트 음료를 구매한 소비자에게 동일한 음료 1잔을 무료로 제공하는 e-쿠폰을 증정한다.

대상 음료는 나이트로 콜드브루를 비롯한 콜드브루 음료 7종과 스타벅스가 판매중인 프라푸치노 음료 17종 전체다.

