창원 ‘2019 양성평등주간’ 기념행사 개최

기념식·유공자 표창·공연·작품 전시 등

경남 창원시는 2019년 양성평등주간(1일~7일)을 맞아 시민들이 참여하고 즐기며 남녀평등에 대한 이해와 관심을 높일 수 있도록 다양한 행사를 마련했다고 1일 밝혔다.

오는 4일 성산아트홀 대극장에서 개최되는 양성평등주간 기념식에서는 양성평등 문화 확산과 여성 권익증진에 공헌한 유공자들에게 포상하고 ‘일상생활 속 양성평등 실천을 위한 우리의 노력’이란 주제로 성평등 언어 퀴즈, 밴드공연이 함께하는 토크콘서트, He For She 세레머니를 함께해 일상 속 평등 실천을 다짐할 계획이다.

이날 대극장 로비에서는 △양성평등 콘텐츠 작품 전시 △여성 취·창업상담 △여성공감 생활아이디어 수상작 전시 △아이디어 체험 부스를 운영해 참석자들의 눈과 귀를 즐겁게 해 줄 예정이다.

또한 2일 창원문화원에서 '인생은 왜 아름다운가'를 주제로 창원시아동여성인권연대가 영화인문학 토크콘서트도 개최한다.

한편, 2019 양성평등주간 부대행사 관련은 시청 홈페이지 게시판에 안내하고 있다.

시 관계자는 “시민과의 소통과 공감으로 차별 없는 실질적인 양성 평등한 창원 만들기에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

[신아일보] 창원/박민언 기자

mupark@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지