스마일게이트, VR 게임 ‘포커스온유’ ‘로건’ 사전 주문 개시

(이미지=스마일게이트 엔터테인먼트)

스마일게이트 엔터테인먼트는 자체 개발 중인 연애 어드벤처 VR 게임 ‘포커스온유(FOCUS on YOU)’와 잠입 액션 어드벤처 VR 게임 ‘로건(ROGAN : The Thief in the Castle)’의 사전 주문을 시작한다고 21일 밝혔다.

포커스온유와 로건은 STEAM VR(스팀 VR), Oculus(오큘러스), VIVEPORT(바이브포트) 등 PC VR플랫폼으로 다음달 5일 출시 예정이다. 포커스온유의 경우 콘솔인 PlayStation VR(플레이스테이션 VR)로도 선보인다. 가격은 글로벌 시장에 출시 되는 점을 고려해, 두 타이틀 모두 미국 달러화 기준 $39.99(한화 약 4만7000원)으로 책정 됐다.

(이미지=스마일게이트 엔터테인먼트)

사전 주문 혜택은 정가 대비 33% 가격 할인($26.79, 한화 약 3만1600원)이다. 포커스온유의 경우 여주인공 한유아 캐릭터 특전 의상, 게임 OST, 특별 월 페이퍼가 제공된다. 또 로건은 게임 내 난이도 ‘하드 모드’ 개방, 게임 OST, 특별 월 페이퍼 등을 사전예약자들에게 제공한다.

사전 주문 방법은 PC의 경우 STEAM VR, Oculus, VIVEPORT 등 각 플랫폼 스토어 접속 후 로건과 포커스온유 게임명을 검색하면 신청할 수 있다. 포커스온유의 콘솔 버전은 PS4의 ‘PlayStation Store’에 접속해 구매할 수 있다. 사전 주문은 정식 출시 예정일인 다음달 5일까지 신청 가능하며, 게임 개발 일정에 따라 변동 될 수 있다.

