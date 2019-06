대전시교육청, 직업계고 글로벌 현장학습 사전 점검

대전시 교육청이 2019 직업계고 글로벌 현장학습 사전 점검에 나선다.

설동호 교육감은 5일 기자 브리핑을 통해 글로벌 현장학습의 효율성 제고와 국외 유관기관 방문을 통한 협력체제 구축 및 글로벌 현장학습 기반 조성을 위해 오는 10일부터 16일까지 5박 7일 동안 호주 브리즈번으로 현장 점검을 위해 출국한다고 밝혔다.

설 교육감을 비롯해 정홍채 과학직업정보과장, 박락영 담당장학사, 우창영 비서실장 등 4명의 점검단을 구성 호주 브리즈번 시청과 TAFE Queensland(직업교육기관), International House-ALS(영어교육기관), BROWNS English language School(영어교육기관)등, ICTE-University of Queensland(영어교육기관) 등 교육기관을 방문하고 Royal On the Park Hotel, Stamford Plaza Brisbane 등 실습기관으로 선정해 학습 현장을 사전점검 할 예정이다.

설 교육감은 The Korean Society of Queensland (퀸스랜드주 한인회)에도 방문 현지 취업학생들을 면담하고 격려하고, 이어 Royal On the park Hotel(현장실습업체), Internaational House-ALS(교육기관), the Korean Society of Queensland(한인회, 학생안전 및 취업협조)와 MOU를 체결할 예정이다.

한편, 대전시교육청은 7개 분야 및 41명 인원으로 오는 9월16일부터 12월8일 12주 동안 직업계고 글로벌 현장학습 파견을 실시할 계획이다.

[신아일보] 정태경 기자

