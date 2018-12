마포구, ‘왜 책을 읽는가?’ 김영하 작가 강연 개최

tvN 알쓸신잡 출연…‘살인자의 기억법’ 등 집필

김영하 작가가 진행하는 북콘서트 안내 포스터. (자료=마포구)

서울 마포구는 오는 19일 오후 7시 마포중앙도서관 마중홀에서 김영하 작가가 진행하는 북콘서트가 열린다고 18일 밝혔다.

청소년 및 성인 300여 명을 대상으로 열리는 이번 북콘서트는 ‘왜 책을 읽는가?’를 주제로 진행된다.

책이 어떻게 깊은 수준의 공감과 자기 성찰을 이끌어 내고 타인과의 소통을 가능하게 하는지, 수많은 콘텐츠의 범람에도 불구하고 책을 읽는 이유는 무엇이며 책을 읽음으로써 어떤 변화가 생기는지에 대해 김영하 작가가 강연을 펼칠 예정이다.

이날 북콘서트에서는 본격적인 강연에 앞서 아카펠라 그룹 ‘웨일즈 가든’의 오프닝 공연이 펼쳐진다. ‘All You Need is Love’, ‘Moon river’ 등 유명 영화 OST를 불러 연말 분위기를 한껏 북돋울 예정이다.

강연이 끝난 후 사전 신청자를 대상으로 작가사인회도 함께 이뤄진다.

유동균 구청장은 “이번 연말 북콘서트를 통해 주민 여러분들이 한 해를 따뜻하게 마무리 할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 주민들이 즐길 수 있는 참신하고 다양한 문화행사를 발굴할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 김영하 작가는 tvN 예능 프로그램 알쓸신잡 시즌 1과 3에 출연해 재치 있는 입담을 뽐내고 있으며, ‘오직 두 사람’, ‘살인자의 기억법’, ‘너의 목소리가 들려’ 등 다수의 베스트셀러를 집필했다.

