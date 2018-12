영주시, 15일 문화예술회관서 ‘2018 송년 콘서트’

블루스 거장 김목경·시를 노래하는 가수 이동원 등 출연

경북 영주시는 오는 15일 영주문화예술회관 까치홀에서 블루스의 거장 김목경, 시를 노래하는 가수 이동원 등과 함께하는 ‘2018 송년 콘서트’를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 콘서트는 (사)한국음악협회 영주지부에서 주관하며, 기타리스트 김목경, 가수 이동원을 비롯한 팝페라 가수 배은희, 대구·경북을 빛낸 뮤지컬배우 박지훈, 솔리데오 합창단이 출연하고, 코스모스 색소폰 오케스트라, Apollo Low Brass, 그리고 아코디언의 유현주가 연주한다.

코스모스 색소폰 오케스트라(지휘 김강희)는 ‘고향 그리워’ ‘바위고개 행진곡’ ‘아름다운 강산’ ‘캐럴 매들리’, 솔리데오 합창단은 ‘브라보 마이 라이프’ ‘세시봉 매들리’ 등을 연주한다.

뮤지컬배우 박지훈은 ‘이룰 수 없는 꿈’ 과 ‘지금 이 순간’, 팝페라 가수 배은희는 ‘I could have danced all night’와 ‘내님아’를 비롯한 아름다운 곡들을 선보인다. 특히 이번 송년 콘서트는 초청가수공연 이동원의 ‘이별노래’, 김목경의 ‘어느 60대 노부부 이야기’ 등 풍성한 볼거리와 신명나는 공연을 영주 시민들에게 선사한다.

시 관계자는 “신나고 감동적인 송년 콘서트가 시민들에게 바쁜 생활의 쉼터가 되고, 쌀쌀한 겨울밤에 따듯하고 진한 감동을 줄 것으로 기대하고 있다“고 말했다.

