인천공항공사, 5년 연속 고객가치 최우수 기업

능률협회컨설팅 주관 '한국의 경영대상'서 선정

지난 4일 서울시 중구 신라호텔에서 열린 2018 한국의 경영대상 시상식에서 최민아 사회가치추진실장 등 인천공항공사 관계자들이 기념촬영을 하고 있다.(사진=인천공항공사)

인천국제공항공사가 지난 4일 서울시 중구 신라호텔에서 열린 '2018 한국의 경영대상' 시상식에서 'Dominant of the Value' 부문 고객가치 최우수 기업에 선정됐다고 5일 밝혔다.

한국능률협회컨설팅이 주관하는 한국의 경영대상은 기업 경영의 바람직한 모델을 제시하기 위한 목적으로 제정됐으며, 31년 전통을 자랑한다.

Dominant of the Value 부문은 연초에 선정된 '한국에서 가장 존경받는 기업' 중 상위에 오른 기업들을 다시 평가해 특출난 성과를 낸 기업에 시상한다.

인천공항공사는 올해까지 5년 연속 이 부문 최우수 기업으로 선정됐다. 한국에서 가장 존경받는 기업에는 11년 연속 이름을 올렸다.

정일영 인천공항공사 사장은 "앞으로도 인천공항공사는 국민과 함께하는 공기업으로서, 다양한 분야에 걸쳐 사회적 가치를 실현하는 데 앞장서 바람직한 공기업 모델을 선도해 나갈 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편, 인천공항공사는 지난 5월 공공기관 최초로 '사회적 가치 실현 종합 추진계획'을 수립하고, 일자리 통합 플랫폼 구축과 스마트포트 구현, 공정여행 활성화 등을 추진했다.

또한 '인천공항과 사람을 잇다'라는 사회공헌 비전 아래 지역과 국민, 해외를 대상으로 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

