자신만의 향과 체취 스타일링을 위해 감성적 체취 스타일링 강화

아모레퍼시픽은 체취 스타일링 브랜드 '프라도란트'를 '프라도어'로 리뉴얼해 선보인다고 3일 밝혔다.

프라도란트는 아모레퍼시픽 사내 벤처프로그램으로 시작해 지난 8월 정식 론칭한 브랜드이다.

실제 체취를 케어해주는 성분을 포함한 기존 프라도란트의 기반은 유지하되 감성적인 체취 스타일링이라는 차별화 포인트를 더해 재탄생했다고 아모레퍼시픽은 설명했다.

프라도어는 또 두 번째 라인 '디스 이즈 하우 유 필 인사이드(This is How You Feel Inside)'를 출시했다.

이번 신제품은 일상 중에 타인과 마주하는 여러 상황에서 스스로를 자신있고 위트있게 표현할 수 있는 향 스타일링을 제안하며 이전 라인 보다 강화된 천연 에센셜 오일을 포함해 자체 조향한 향을 담고 있다.

