순천향대 안지훈 교수, '마르퀴스 후즈후' 2년 연속 등재

순천향대 구미병원 안지훈 심장내과 교수. (사진=순천향대구미병원)

경북 순천향대 구미병원 안지훈 심장내과 교수가 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴스 후즈후 인더월드(Marquis Who's Who in the World)’에 2년 연속 등재되는 영광을 안았다.

그는 대구경북권 심장내과에서 유일하게 국책과제인 ‘생애 첫 연구사업’을 통해 ‘심혈관 중재시술을 받는 환자에 있어 스타틴의 용량과 종류에 따른 예후’에 대한 연구를 지속하고 있다.

그는 국제학술대회에서 수차례 연구 결과 발표 및 최우수 증례 발표자 수상경력 등 뛰어난 학문적 성과를 인정받고 있다.

그는 심장내과분야 최고권위의 학술지인 국제심장학회지(International Journal of Cardiology)를 포함해 다수의 우수논문을 국제학술지에 게재했다.

한편, 마르퀴스 후즈후 인더월드는 미국인명정보기관(ABI)과 영국 케임브리지 국제인명센터(IBC)와 더불어 세계3대 인명사전 발행기관으로 꼽힌다.

