상장 앞둔 바디프랜드 ‘이상한 상표권 소유’

마사지 기기 미국 해외 상표, 전 회장 사위 강웅철 본부장 소유

2015년 국내 상표도 보유…합작법인에 매각 당시 180억원 수익

상장 과정서 상표 문제 다시 불거질 우려에도 제대로 관리 안돼

상장을 추진 중인 바디프랜드가 한 차례 겪었던 상표권 문제를 반복할 여지를 남겨 놓고 있다. 이 문제에는 조경희 전 회장의 사위이자 회사 임원이 중심에 있다.

23일 한국특허정보원이 운영하는 특허정보검색 서비스 ‘키프리스’를 보면 미국에 등록된 바디프랜드의 상표는 총 4개다.

이 중 상품분류 코드 010과 044로 등록된 상표의 권리자는 ‘Kang, Woong Chul’로 돼 있으며 035의 출원인도 같은 인물로 돼있다. 바디프랜드 회사는 003, 014, 020, 025, 035, 043과 다른 디자인의 바디프랜드 상표 035의 출원인 또는 권리자로 돼 있다.

바디프랜드에 확인 결과 Kang, Woong Chul은 바디프랜드 창립 멤버인 강웅철 본부장이다.

바디프랜드의 해외 상표 소유 문제는 앞서 2015년 바디프랜드가 벤처기업투자사 네오플럭스와 사모펀드 VIG파트너스의 합작법인으로 매각될 당시 일으켰던 논란을 되풀이할 여지가 있다. 합작 법인은 강 본부장에게 180억원을 주고 국내 상표권을 매입했다.

통상 상표권을 법인이 보유하고 있다는 점에 비춰 이 사례는 오너 일가의 배임 또는 횡령이 아니냐는 논란이 일었다. 지난 13일 바디프랜드는 주권 상장예비심사신청서를 13일 접수하고 상장을 추진 중이다. 그 와중에 상표권 문제가 상장 걸림돌로 작용할 것이란 지적이 있었지만 여전히 같은 문제가 남아있는 상황이다.



상표권 관련 전문가는 “법인이 사용하는 상표라도 개인의 아이디어로 만들어졌다면 권리를 개인이 소유하거나 사용료를 개인에게 지불해도 문제가 되지 않는다”며 “다만 사업을 진행하는데 있어 분쟁이 발생할 여지가 있다”고 말했다.

이에 대해 바디프랜드는 “실사과정에서 바디프랜드의 상표권이 회사 소속이 아님을 발견하고 이를 회사로 이전하도록 요청해 상표권 이전 거래가 진행된 것”이라며 “거래 이전에도 회사를 위해 선의로 로열티 등을 수취하지 않은 점을 감안하면 더욱 그 진정성이 확인된다”는 입장을 밝혔다.

비록 로열티를 수취하지 않았지만 상표권 매각을 통해 강 본부장이 수익을 얻은 것은 사실이다. 또 한 차례 의혹을 일으키고도 또 같은 문제를 반복하는 이유는 석연치 않다. 강 본부장은 상품분류 035 상표에 대해 2017년 11월에 출원을 했다. 또 2013년 출원한 상품분류 010, 044 상표는 논란이 발생하고도 여전히 강 본부장의 권리를 가지고 있다.

특히 상품분류를 살펴보면 강 본부장이 보유하거나 출원한 상표권은 ‘massage apparatus; electric massage apparatus for household use’ 등 마사지 기기와 ‘rental of massage loungers; rental of esthetic massage apparatus’ 등 마사기 기기 렌탈 부분에 대해 보유하고 있다.

반면 회사가 출원한 상표권은 ‘Retail store services featuring water purifiers for household purposes’ 등 정수기를 비롯해 자전거, 침대, 매트리스, 소매점 서비스에 대한 것이다. 바디프랜드가 실제로 마사지 기기 사업을 위해 필요한 상표권은 강 본부장 소유인 것이다.

한 차례 논란을 겪고서도 강 본부장이 마사지 기기에 대한 상표권을 출원했다는 점은 분명 오해의 여지가 다분한 사안이다. 또 실제로 강 본부장이 바디프랜드 상표에 대해 어느 정도의 공이 있는지 확인되지 않는 상황이다.

바디프랜드 관계자는 “자세한 내용에 대해 알지 못하며 상장에서 문제될 여부는 대주주인 합작 법인으로 문의”해달라며 “강 본부장이 창립멤버로 대부분의 실무에 관여했을 것”이라고 말했지만 바디프랜드 상표가 강 본부장이 만든 것인지에 대해서는 확답을 하지 못했다.

