탐앤탐스 "갤러리 구경하며 차 한잔 하세요"

수도권 11개 매장서 '31회 갤러리탐' 신규 전시 오픈

탐앤탐스 청계광장점에 전시된 임상희 작가의 '머물던 시점' 작품. (사진=탐앤탐스 제공)

탐앤탐스가 신진작가 발굴을 위해 마련한 '갤러리탐(Gallery耽)'을 개최했다고 9일 밝혔다.

올해로 31번째인 이번 전시회는 프리미엄 매장 탐앤탐스 블랙을 포함한 11개 매장에서 내년 1월 2일까지 열린다.

신진작가 발굴과 양성을 위해 마련된 갤러리탐은 연령과 성별을 불문하고 다양한 사람들이 찾는 카페를 갤러리로 꾸미는게 특징이다. 또 탐앤탐스가 작품 홍보는 물론 전시 책자를 무료로 제작하고 배포하는 등 온·오프라인 홍보까지 도맡는다.

이번 전시는 탐앤탐스 블랙 8개 매장과 탐스커버리 건대점, 탐앤탐스 문정로데오점, 역삼2호점에서 진행된다.

먼저 블랙 청계광장점에서는 임상희 작가의 앙코르 전시 ‘머물던 시점’展이 진행된다. 무분별하게 개발되고 사라져가는 보통의 집들을 사실적으로 묘사하며 그 속에서 일어나는 일상의 이야기를 담고 있다. 지난 전시에는 볼 수 없었던 작가의 최신작을 감상할 수 있다.

탐앤탐스 블랙 압구정점에서는 오흥배 작가의 ‘to see, to be seen’展, 도산로점은 김용식 작가의 ‘망향(望鄕, Homesickness)’展, 청담점은 이소희 작가의 ‘From closed to open’展, 이태원점은 김준아 작가의 ‘기억조작’展이 열린다.

이어 파드점은 김 연 작가의 ‘오직 나를 위해’展, 유기농테마파크점은 박중현 작가의 ‘Rose in Life’展, 더 스토리지점은 전은숙 작가의 ‘볼 수 있게 하기 위한 방법’展이 전시된다.

또 탐스커버리 건대점에서는 정현동 작가의 ‘Persona’展, 탐앤탐스 문정로데오점은 노채영 작가의 ‘기억의 조각’展, 역삼2호점에서는 우주몽 작가의 ‘KID’展이 진행된다.

탐앤탐스 관계자는 "탐앤탐스는 2018년 한 해 동안 갤러리탐의 신진작가 회화 전시를 비롯해 아트라운지탐에서의 VR 체험 및 전시 연계 아트클래스 진행 등 문화예술을 향유하는 데 있어 다방면으로 힘쓴 한 해였다"면서 "앞으로도 탐앤탐스를 방문하는 고객에게 문화예술을 체험할 수 있는 다양한 기회를 제공할 것"이라고 말했다.

