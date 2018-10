포항제철소, ‘포스 필하모닉 오케스트라’ 정기연주회 개최

6일저녁 6시, 포항문화예술회관에서 개최

포스코창립 50주년 기념 ‘포스필하모닉 오케스트라’ 정기연주회 안내 포스터(자료=포항제철소 제공)

포스코 포항제철소가 오는 6일 저녁 6시 포항문화예술회관에서 ‘포스 필하모닉 오케스트라’ 정기연주회를 개최한다고 2일 밝혔다.

창립 50주년을 기념해 열리는 이번 공연은 포항 시민이면 누구나 당일 선착순으로 입장해 무료로 즐길 수 있다.

'포스 필하모닉 오케스트라’는 포스코패밀리사 직원과 가족, 지역민 70명으로 구성된 관현악단이다. 지난 2010년 9월 창단 이후 정기 연주회와 포스코패밀리 거리음악회, 송도 재능기부 감사콘서트, 경주 꽃마을 작은음악회 등을 통해 포스코패밀리와 지역민과의 문화를 공유하는 소통의 장을 마련하는데 기여해왔다.

포스 필하모닉 오케스트라는 이날 공연에서 ‘Handel, Music for the Royal Fireworks(왕국의 불꽃놀이)’, ‘Jazz suit No2. Waltz (쇼스타코비치 왈츠2번)’, ‘The last waltz (영화 올드보이 OST)’, ‘Miss Saigon(미스사이공)’, ‘Jurassic Park(쥬라기공원)’, ‘Les Miserable(래미제라블)’ 등의 영화, 뮤지컬 OST 명곡들을 연주한다.

또한 초청가수 이용과 팝페라 그룹 '맨인블랙'도 초청되어 깊어가는 가을 아름다운 노래와 축하공연이 더해져 청중들에게 큰 즐거움을 선사할 예정이다.

