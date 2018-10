사진=SM엔터테인먼트 제공

소녀시대 유리의 솔로 무대가 오는 5일 첫 방송된다.



유리는 오는 5일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 6일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 7일 SBS ‘인기가요’ 등 음악 프로그램에 출연해 신곡 ‘빠져가 (Into You)’의 무대를 선사하며 본격적인 활동에 나서, 뜨거운 호응이 기대된다.





특히 타이틀 곡 ‘빠져가 (Into You)’는 오리엔탈풍의 전통적 요소가 가미된 경쾌한 리듬과 캐치한 훅 멜로디가 인상적인 팝 댄스 곡으로, 유리의 아름다운 춤선을 강조한 퍼포먼스가 어우러진 무대를 만날 수 있어 음악 팬들의 시선을 사로잡을 전망이다.또한 새 앨범 발매에 앞서 1일 밤 12시 유리 공식 홈페이지, 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 타이틀 곡 ‘빠져가 (Into You)’ 뮤직비디오 티저 영상이 공개될 예정이어서, 이번 앨범에 대한 기대감을 더욱 고조시킬 것으로 보인다.한편, 유리의 첫 솔로 앨범 ‘The First Scene’(더 퍼스트 신)은 오는 4일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원이 공개되며, 음반도 같은 날 발매된다.