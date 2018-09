강동구 둔촌2동, 복지네트워크 열린마당 개최

지역복지의 실천과 발전방안 모색

서울 강동구 둔촌2동이 오는 14일 ‘특강과 함께하는 We See You 복지네트워크 열린마당’ 행사를 개최한다고 12일 밝혔다.

이날 행사는 둔촌2동 복지네트워크 운영위원회 주관으로 복지에 대한 주민의 관심과 참여를 이끌어내고 지역복지의 실천방법과 발전방안을 모색하고자 마련됐다.

동복지네트워크운영위원, 관내 직능단체위원, 복지통장, 나눔이웃, 기업체대표, 자영업자, 주민 등 지역 내 복지리더로 활동 중인 주민 70여명이 참석해 그간의 활동내용을 소개한다.

또 김성호 한국성서대학교 사회복지학장의 ‘4차 산업시대를 맞는 우리 마을 사회복지의 미래’를 주제로 한 특강을 개최해 주민들의 복지마인드를 제공하고 공감대를 형성하는 시간을 가질 예정이다.

김현례 둔촌2동장은 “이번 행사가 주민과 함께 열린 마음과 열린 시각으로 내가 사는 마을을 들여다보고, 복지공동체로서 행복한 미래상을 그려보는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다”고 말했다.

dpkim@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지