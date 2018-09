샤이니, 정규 6집 합본 앨범...9월 10일 전격 발매

사진=SM제공

‘ 샤이니(SHINee)의 정규 6집 합본 앨범 ‘The Story of Light’ Epilogue(‘더 스토리 오브 라이트’ 에필로그)가 9월 10일 발매된다.



샤이니는 오는 10일 정규 6집 ‘The Story of Light’(‘더 스토리 오브 라이트’) EP.1, EP.2, EP.3에 신곡 ‘셀 수 없는 (Countless)’까지 총 16곡이 수록된 정규 6집 합본 앨범 ‘The Story of Light’ Epilogue를 발매할 예정이어서 좋은 반응이 기대된다.





특히 샤이니는 올해 데뷔 10주년을 맞아 총 3개 앨범으로 구성된 정규 6집을 순차 공개, ‘데리러 가 (Good Evening)’, ‘I Want You’(아이 원트 유), ‘네가 남겨둔 말 (Our Page)’로 트리플 타이틀 릴레이 활동을 선사해, 완성도 높은 음악과 독보적인 콘셉트로 많은 사랑을 받았으며, 이번 합본 앨범은 샤이니의 다채로운 음악 색깔과 감성을 한꺼번에 만날 수 있는 만큼, 팬들에게는 특별한 가을 선물이 될 전망이다.또한 이번 앨범에 추가 수록된 신곡 ‘셀 수 없는 (Countless)’은 청량한 트로피컬 하우스 장르 기반의 R&B 곡으로, 통통 튀는 그루비한 비트 위에 샤이니의 정교한 하모니와 호소력 짙은 보이스가 어우러져 귀를 매료시키며, 숫자(하나, 둘, 셋, 넷/ 원, 투, 쓰리, 포)와 한글(가, 나, 다, 라)을 사행시처럼 풀어낸 가사와 연인을 ‘단어, 문장, 언어’로 점진적으로 빗대어 표현한 후렴구가 듣는 재미를 더한다.한편, 샤이니의 정규 6집 합본 앨범 ‘The Story of Light’ Epilogue는 9월 10일 오후 6시 멜론, 지니, 아이튠즈, 스포티파이, 애플뮤직, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 전곡 음원이 공개된다.