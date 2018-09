강원 평창군은 오는 5일 평창문화예술회관 소공연장에서 소속 직원 200명을 대상으로 'No Means No, Yes Means Yes'라는 주제로 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방 통합교육을 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 교육은 폭력예방 통합교육 전문강사인 최근화 행복만들기상담소 소장을 초청해 성인지 관점에서 폭력의 발생 원인을 분석하고, 생활 속에서 폭력예방을 위해 1가지 이상 실천할 수 있는 방안을 논의하는 등 실제적인 내용으로 진행될 예정이다.

한왕기 평창군수는 "우리 군은 직장 내 성희롱 방지를 위해 내부행정시스템 내에 신고게시판을 신설하고 성희롱 고충 상담창구 운영을 강화하는 등 많은 노력을 기울이고 있다”며 "지속적인 폭력예방 교육운영을 통해 모든 직원이 양성평등에 대한 건전한 가치관을 확립할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

