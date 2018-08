[분양소식] 잠실야구장 3배 '성남 SK V1 tower' 지식산업센터

지상 20층 2개동 연면적 14만㎡ 규모 분양 중

업무공간·기숙사·근린생활시설 등 '한 곳에'

성남 SK V1 tower 조감도.(자료=SK건설)

SK건설이 잠실야구장 3배 크기의 대규모 지식산업센터를 분양하고 있다. 경기도 내 최대 일반산업단지인 성남하이테크밸리에 위치한 우수한 교통입지와 입주사들을 위한 특화설계가 장점이다.

SK건설은 경기도 성남시 중원구 상대원동 145-2번지에 들어서는 '성남 SK V1 tower'를 분양 중이라고 29일 밝혔다.

경기도 최대 규모 일반산업단지로 꼽히는 성남하이테크밸리에 위치한 지식산업센터는 지하 2층~지상 20층 2개동, 연면적 14만396㎡ 규모로 조성된다. 면적으로 보면 잠실야구장(연면적 4만5312㎡)의 3배 이상이다.

한국산업단지관리공단에 따르면, 성남하이테크밸리는 경기도 내에 조성된 일반산업단지 96곳 중에서 고용인원이 가장 많은 곳이다. 지난해 4분기 기준 4만2989명이 종사하고 있으며 가동 중인 업체는 3166개에 달한다.

교통여건은 산업단지 인근에 경부·중부·외곽순환·분당수서고속도로 등의 교통망이 있고, 산업단지로부터 4km 거리에 서울외곽순환 고속도로로 진출할 수 있는 성남나들목이 있다. 경부고속도로로 진입 가능한 판교나들목도 산업단지로부터 10km 거리에 있다.

한편, SK건설은 입주사들의 다양한 수요를 만족시키기 위해 지식산업센터에 'All in one 설계'를 적용했다고 설명했다. 이 설계는 제조업체로 예를 들면 공장과 창고, 사무공간을 한 곳에 모은 방식을 말한다.

특히 제조업체마다 다양하게 보유하고 있는 제조설비의 높이를 고려해 3.8~5.4m에 달하는 다양한 층고계획을 세우고 있다. 추가로 다양한 제조설비의 무게에 맞춰 최대하중을 ㎡당 1.2톤까지 견디도록 했다.

또, 지식기반산업 및 연구개발 소프트웨어 개발업체를 위해 섹션오피스 공간도 제공한다. 입주사 직원들을 위해서는 기숙사와 근린생활시설을 한 곳에서 이용할 수 있도록 했다.

성남 SK V1 tower 투시도.(자료=SK건설)

이와 함께 지하 2층부터 지상 7층까지 연결하는 '드라이브 인 시스템'도 설계에 반영됐다. 이 시스템은 입주회사 앞까지 차량이 이동해 하역을 손쉽고 빠르게 할 수 있는 설비다.

드라이브 인 시스템이 적용되는 호실에 마련된 공간은 하역공간과 연결된다. 또 드라이브 인 시스템이 적용되는 층에는 7m 도로를 확보해 차량간 교행이 가능할 수 있게 했다. 여기에 대형화물의 이동도 고려해 화물엘리베이터는 물론 컨테이너 차량의 하역공간도 확보해 둔 상태다.

이밖에도 입주사 직원들을 위한 특화 설계로 지상 8층과 15층에 각각 중앙공원과 옥상정원이 조성될 예정이다. 또, 15층과 17층, 19층에는 기숙사 입주자를 위한 커뮤니티 공간이 별도로 마련된다.

15층부터 20층까지 마련된 기숙사의 경우 A부터 C까지 3개의 면적타입으로 구성됐다. A타입은 전용면적 26.83㎡ 원룸형이며, B타입(전용 35.92㎡)은 침실과 거실이 구분된 투룸형이다. C타입(전용 80.48㎡)은 침실3개에 거실 1개 구조다. 모두 빌트인 설계가 적용됐고, 공동취사를 위한 공간도 제공된다.

SK건설 분양관계자는 "상대원동에 위치한 성남하이테크밸리에서 오랜만에 나오는 지식산업센터인 만큼 이전 계획이 있는 업체로부터 많은 문의 전화를 받고 있다" 며 "규모나 브랜드 등에서 성남 최고의 지식산업센터라고 자부할 수 있다"고 말했다.

견본주택은 경기도 성남시 중원구 상대원동 144-3번지 우림라이온스밸리 5차에 마련돼 있다.

