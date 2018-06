대전교육청, 교육복지의 날 맞아 다양한 행사 운영

교육복지의날 포스터(동부)

대전시교육청은 오는 11일 교육복지의 날을 맞아 교육복지 주간(11~15일)을 지정하고, 동·서부교육지원청 및 교육복지 사업학교 39개교에서 다양한 행사를 운영한다고 8일 밝혔다.

교육복지의 날은 교육복지우선지원사업을 알리기 위해 2008년부터 지정·운영해 오고 있다. 교육지원청에서는 교육복지 체험수기 공모전을 개최하고 우수작에 대해서는 교육장 표창을 통해 학생들을 격려할 계획이다.

동부교육지원청은 직원들에게 교육복지 사업을 적극 홍보하기 위해 11일 점심시간에 지하 1층 휴게실에서 Welcome to the ’YOU IN I’ cafe를 운영할 예정이다.

또한, 사업학교에서는 ’You In I(너와 나는 한마음)‘라는 주제로 학생, 교직원이 함께 참여하는 기념행사, 캠페인, 나눔 장터, 교육복지실 이벤트 등 다양한 활동이 진행할 계획이다.

대전교육청 관계자는 “교육복지의 날 운영은 학교 및 지역사회가 교육복지에 대한 의미를 공유하고 함께 참여하는 공감대 형성을 위한 것”이라며 “교육복지의 날을 맞아 운영되는 다양한 활동을 통해 친구 간에는 우정을 나누고 선생님들께는 존경의 마음을 전하는 소중한 기회가 되길 바란다”고 말했다.

교육복지의날 포스터(서부)

