방탄소년단, 美 아마존 예약 판매 1위 기염...컴백 앞두고 벌써부터 '청신호'

방탄소년단은 지난해 미니앨범 LOVE YOURSELF 承 'Her'를 업계 최초로 아마존에 정식 유통해 사전 예약 판매를 진행한 데 이어 올해도 세 번째 정규 앨범인 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'의 예약 판매를 실시했다.지난해 LOVE YOURSELF 承 'Her'는 6일 연속 아마존 베스트 셀러 1위에 오르는 기록을 세운 바 있다.한편 다음 달 18일 발매 예정인 LOVE YOURSELF 轉 'Tear'는 방탄소년단이 지난해 처음 선보인 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)' 시리즈의 앨범으로 이별을 마주한 소년들의 아픔을 담았다.