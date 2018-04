최태원 회장, 중국에서 기업의 사회적 가치 역설

(사진=SK그룹)

최태원 SK그룹 회장이 중국 보아오포럼에 참석해 사회적 가치 창출을 강조했다.

9일 최 회장은 중국 하이난다오에서 열린 보아오포럼의 ‘격변기 기업의 새로운 역할(A New Mandate for Business in a Time of Transformation)’을 주제로 “기업이 주주나 고객 등 직접적 이해관계자 외 일반 대중, 시민단체, 정부와 같은 다양한 이해관계자를 위한 사회적 가치도 만들어 내야 급변하는 경영환경 속에서 안정적인 성장이 가능하다"고 말했다.

특히 최 회장은 사회적 가치 창출은 제로 섬 게임이 아니라 다양한 시장 플레이어들과 함께 성장하며 새로운 시장을 만들어 나갈 수 있는 경영전략이라고 지적했다.

이날 패널로 참석한 글로벌 리더들은 최 회장이 언급한 사회적 가치에 대해 경영성과로 이어질 뿐 아니라 미래를 위한 혁신 방법론이 될 수 있다고 공감했다.

보스턴 컨설팅 그룹의 한스 파울 뷔르크너 회장은 ”'착한 경영'으로 사회적 영향 점수가 상위 10% 이내에 속한 기업은 중간 그룹에 비해 기업가치는 3~19%, 마진율은 0.5~8.2%P 프리미엄이 붙는다“고 설명했다.

세계은행 부총재 출신의 베이징대 린이푸 교수는 ”사회적 가치 경영은 중국의 경제정책과 우선 순위를 정하는데 참고할 만한 비즈니스 모델“이라고 밝혔다.

최 회장은 이런 발언들에 대해 “SK그룹은 글로벌 차원에서도 사회적 가치 창출을 위해 지속적인 노력할 것이며 전 세계 많은 기업들이 동참하고 협력해 주길 바란다”고 화답했다.

최 회장은 사회적 가치를 앞세운 경영전략 3가지 방법론으로 △경제적 가치와 사회적 가치를 동시에 추구하는 DBL(Double Bottom Line)과 사회적 가치 측정 △기업의 유무형 자산을 사회적 가치 창출을 위한 인프라로 활용하는 공유 인프라 △사회적 가치 창출 전문가와 함께 협력하는 사회적 기업 생태계 조성을 들었다.

최 회장은 이날 포럼이 끝난 후 허베이 쉬친 성장, 알리바바 마윈 회장, 중국 음성인식 인공지능 서비스업체 아이플라이텍의 류칭펑 회장, 중국 1위 서버업체 인스퍼 그룹 쑨피수 회장 등 정·재계 인사들과 회동을 갖고 중한 민간경제 협력 방안에 대해 논의했다.

최 회장은 오는 11일 시진핑 주석이 초청한 재계 간담회에 한국 기업 대표 자격으로 참석할 예정이다.

