네오위즈, '디제이맥스 리스펙트' 신규 DLC 발매 

'테크니카1 팩', 래퍼 도끼 참여한 'Only On'

'디제이맥스 리스펙트' 신규 DLC 이미지 (사진=네오위즈)

네오위즈는 '디제이맥스 리스펙트'에서 신규 DLC(Downloadable content)로 '디제이맥스 테크니카1 팩'을 출시한다고 28일 밝혔다.

디제이맥스 테크니카1 팩은 지난 2008년 아케이드로 출시해 인기를 끌었던 디제이맥스 테크니카 시리즈 중 첫 번째 작품인 테크니카1의 콘텐츠를 담았다.

△I want you △Play the Future △Melody 등 인기곡 20곡을 포함하고 오리지널 신곡으로 전자음악 그룹인 하우스룰즈의 Do you want it을 선보인다.

여기에 전용 미션 12개와 디제이맥스 시리즈의 인기음원 'SON OF SUN'의 기어 스킨과 노트 스킨이 포함됐다.

또 래퍼 도끼가 직접 제작에 참여한 신곡 'Only On'도 별도 DLC로 출시된다. Only On DLC는 소니인터랙티브엔터테인먼트코리아와 네오위즈의 긴밀한 협업의 결과물이다.

디제이맥스 테크니카1 팩과 Only On은 플레이스테이션스토어에서 1만9800원에 구매할 수 있다.

백승철 네오위즈 실장은 "클래지콰이 에디션에 이어 새로운 DLC를 발매하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 유저들에게 즐거움을 줄 수 있는 콘텐츠를 만들어 갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

