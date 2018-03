호서대학교는 기술경영전문대학원 박승범 교수가 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who’s Who in the World)’ 2018년판에 최근 등재됐다고 15일 밝혔다.

박 교수는 그간 SCI와 SSCI에 등재된 다수의 저명 학술지에 클라우드컴퓨팅, 빅데이터 등 ICT 신기술과 기업경영이 접목된 논문을 지속적으로 발표해 기술경영학 분야 연구 성과를 인정받고 있다.

최근에는 빅데이터, 스마트팩토리 등 현장교육과 학술적 논의를 이끌어내는 데 주력하고 있다.

마르퀴즈 후즈후는 정치, 경제, 과학, 경영 등 각 분야에서 뛰어난 업적을 남긴 인물들을 선정해 프로필과 업적을 등재하는 인명사전으로 영국 케임브리지 국제인명센터(IBC), 미국 인명정보기관(ABI)과 함께 세계 3대 인명사전으로 꼽힌다.

