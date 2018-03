나사렛대, '발달장애학생 소재 창작뮤지컬' 공연

극단라하프 평창포스터. (사진=나사렛대학교)

나사렛대학교는 오는 12일 오후 5시30분 강릉아트센터 소공연장에서 평창 동계올림픽대회 및 동계 패럴림픽대회 조직위원회 공식초청으로 ‘발달장애학생 창작뮤지컬 'This is our story'를 공연한다고 9일 밝혔다.

창작뮤지컬 This is our story는 나사렛대 학부모회 회원 중 발달장애 자녀를 둔 학부모들이 학생들을 위해 준비한 여름방학 프로그램으로 발달장애 단원들의 실제 이야기를 컨텐츠로 제작, 2016년 대한민국 국회대상을 수상한 바 있으며 국내 최대 장애인 극단으로 자리매김했다.

작품은 (주)EMK 뮤지컬 컴퍼니 조현석 연출감독이 대본과 연출, 음향 등은 원미솔 음악감독, 안무 홍세정 안무감독 등의 재능기부로 탄생됐다.

이번 공연은 무료로 관람할 수 있으며, 강릉아트센터 홈페이지에서 신청할 수 있다.

자세한 사항은 극단 라하프 또는 나사렛대학교 대외협력실로 문의하면 된다.

