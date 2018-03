(사진=오인영 SNS)

7공주 리더 오인영이 JTBC ‘투유프로젝트-슈가맨2’에 출연한 가운데 그의 인스타그램이 화제가 되고 있다.

오인영은 과거 자신의 인스타그램에 “4years old me & my mom”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 4살 때의 오인영과 오인영의 어머니의 모습이 담겨있었다.

특히 오인영의 귀엽고 깜찍한 표정으로 카메라를 응시하고 있었다.

이를 본 누리꾼들은 “언니는 어머님이랑 많이 닮으셨네요”, “너무 예쁘시다”라는 반응을 보였다.

