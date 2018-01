'애간장' OST, 임팩트 만났다…'애간장' 공개 예고

(사진=더그루브) 보이그룹 임팩트가 참여한 OCN 월화드라마 '애간장' OST Part.4 '애간장'이 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 공개된다. 보이그룹 임팩트가 참여한 OCN 월화드라마 '애간장' OST Part.4 '애간장'이 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트에서 공개된다.

'애간장'은 주인공 한지수(이열음 분)를 사랑하는 큰 강신우(이정신 분)의 애타는 마음을 멜로디와 가사에 녹여냈다. 아련함과 세련미가 느껴지는 드라마 영상과 '애간장'이 만나 눈과 귀를 모두 만족시킬 예정이다.

이 곡은 드라마 '당신이 잠든 사이에' OST인 로이킴 '좋겠다', 김나영 '미로'와 '보보경심려' OST의 태연 'All with you', '힘쎈 여자 도봉순' OST의 정은지 '그대란 정원' 등 각종 드라마 OST에서 활약상을 펼친 프로듀싱팀 Team Air의 감동is(박지원), 서재하, 김영성의 작품이다.

'애간장' OST의 네 번째 주자로 나선 임팩트는 KBS2 '아이돌 리부팅 프로젝트 더 유닛'에 출연해 뛰어난 가창력으로 주목을 받았던 5인조 보이그룹이다. 임팩트의 에너지 넘치는 보컬 실력으로 '애간장'을 완벽히 소화해 작곡가들의 탄성을 자아냈다는 후문이다.

남자 주인공 큰 강신우가 10년 전 과거로 돌아가 당시의 자신인 작은 강신우와 첫사랑녀 한지수를 만나게 되는 드라마 '애간장'은 매주 월, 화 밤 9시 OCN에서 방송된다.

[신아일보] 김지영 기자 jykim@shinailbo.co.kr