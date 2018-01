창원시, 기업 섬김시책 올해에도 펼친다

‘지역생산제품 애용 캠페인‘ 지속 추진

사진은 창원시의 LG전자와 함께하는 지역 생산품 애용 캠페인 모습. (사진=창원시)

경남 창원시가 지역기업을 향한 섬김시책을 올해에도 지속 추진한다.

21일 시에 따르면 창원광장에서 시작한 ‘지역생산제품 애용 캠페인‘이 매서운 칼바람에 불구하고 곳곳으로 확산되고 있다.

시는 지난해 연말부터 판매부진으로 어려움을 겪고 있는 ‘한국지엠 살리기’를 시작했다.

한국지엠 수출물량의 유럽 현지 생산계획 발표와 내수둔화 등 여러 상황이 겹치면서 국내 사업장 철수설까지 나오자 시가 발 벗고 나선 것이다.

한국지엠 관계자와 안상수 시장을 비롯한 공무원, 시민 등은 ‘창원생산품 애용하여 창원지역 기업을 지킵시다’는 피켓을 들고 출근길 시민들을 상대로 한 릴레이 홍보캠페인을 펼쳤고, 지난해 연말에는 창원공장 생산차량 18대를 관용차로 구매했다.

또 시정종합홍보지인 창원시보에 지역생산 제품을 소개하는 코너를 개설하고, 시청사 대형전광판에는 기업제품 홍보영상을 방영하고 있다.

또한 지난 9일부터는 ‘LG전자 가전제품 애용 캠페인’도 진행하고 있다.

앞으로 시는 지역기업체 주요 완제품과 세계일류상품 등을 소개하는 ‘Made in Changwon! Made in Korea!’ 책자를 발간하고, 오는 3월에는 지역 생산품만을 가지고 전시·판매 행사를 진행하는 ‘Made in 창원 페스티벌’도 개최한다.

시가 이렇게 ‘기업 섬김’에 집중하는 이유는 기업이 차지하는 비중 때문이다. 창원은 지난 1970년대에 설립된 창원국가산업단지와 마산자유무역지역을 중심으로 4000여 개의 크고 작은 공장에 12만 명의 근로자가 종사하는 대한민국 대표 기업도시다.

시민의 절반 이상이 기업에 생계를 의존하고 있고 지난 40여 년간 기업의 발전은 시는 물론 시민의 삶에 아주 큰 영향력을 끼쳤다.

또한 107만의 도시인구와 36조원의 지역내총생산(GRDP), 그리고 200억불에 가까운 연간수출액을 기록하는 등 광역시 급 도시규모를 갖추는 데에도 그 중심에는 ‘기업’이 자리해 왔다.

특히 몇몇의 큰 기업이 흔들리면 협력업체들을 비롯해 산업 및 고용전반에 끼칠 영향이 상당하기 때문에 기업을 지키기 위해 전사적인 기업 섬김 활동을 펼치고 있다.

안상수 시장은 “기업이 든든하게 자리를 지켜야 우리가 미래 먹거리로 삼고 있는 첨단산업과 문화와 관광이 곁들여진 고부가가치형의 경제구조로의 변신도 가능한 것이라”면서 “기업을 창원의 생명줄로 생각하고 기업을 위해 서비스 정신을 더욱 발휘하도록 노력하겠다”고 말했다.

